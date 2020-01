Caos sulla M1 di Milano nella mattinata del 28 gennaio: un passeggero si è sentito male a bordo di un treno e la linea ha subito ritardi.

Un passeggero ha accusato un malore a bordo di un treno della metropolitana M1 a Milano: disagi e ritardi su tutta la linea nella mattinata di martedì 28 gennaio. Come riportato sul profilo Twitter di ATM, infatti, i treni hanno subito disagi a partire dalle ore 8:50. Il passeggero che si è sentito male è stato immediatamente soccorso a bordo, senza la necessità di chiamare i mezzi di soccorso. La circolazione sta tornando alla normalità.





Milano, malore sulla M1

Circolazione rallentata sulla linea M1 della metropolitana milanese a causa di un malore di un passeggero. La tratta della linea rossa ha subito gravi disagi nella mattinata di martedì 28 gennaio, come riportato sul profilo Twitter di ATM. Secondo le prime informazioni, il passeggero si è sentito male attorno alle 8:50, nell’ora di punta. Non sono scattate le chiamate ai mezzi di soccorso in quanto la persona è stata aiutata a bordo del treno. La circolazione sta tornando alla normalità.

Episodi precedenti

Soltanto il 15 gennaio scorso, invece, la metro era rimasta bloccata a causa di un tentato suicidio sui binari. L’allarme, in quel caso scattato alle ore 9, ha tenuto bloccati i treni per circa mezz’ora nel tratto compreso tra Sesto Marelli e Sesto FS.

Il macchinista, comunque, sarebbe riuscito a frenare in tempo per non investire la donna che si è buttata sui binari all’altezza della fermata di Rondò.