A causa dei valori preoccupanti di Pm10, scatterà il blocco del traffico a Milano e in altre otto province della Lombardia.

Martedì 28 gennaio tornerà in vigore il blocco del traffico a Milano ed in altre otto province della Lombardia per limitare l’inquinamento dell’aria. Le misure antismog saranno attive nei comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli che aderiscono di proprio iniziativa. La misura interesserà le province di Milano, Monza, Pavia, Bergamo, Como, Varese, Lodi, Cremona e Mantova. Le misure di primo livello si rivelano necessarie quando per cinque giorni si superano i livelli di soglia delle polveri sottili, fissati per 50 microgrammi ogni metro cubo d’aria.

Blocco del traffico a Milano

L’aggiornamento di domenica 26 gennaio ha registrato per sei giorni il superamento della soglia massima per la provincia di Monza e cinque a Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo. La regione ha deciso di includere nel blocco anche Varese, Como e Pavia, nonostante in queste province il limite fosse stato superato solo per 4 giorni.

Le limitazioni del traffico riguarderanno tutti i veicoli diesel fino a Euro 4 nelle città, ma anche l’obbligo di spegnere il motore durante le soste ai semafori. La misura antismog prevede anche di abbassare di un grado la temperatura in casa, ed il divieto di spargere liquami nei campi agricoli, nonché di accendere fuochi all’aperto.





I comuni coinvolti

Le limitazioni per il traffico coinvolgeranno 17 comuni della Lombardia, come viene specificato sul sito della regione: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano. Le limitazioni saranno interrotte dopo due giorni nel caso in cui i livelli di di Pm10 rientrino sotto la soglia massima.