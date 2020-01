Milano meglio di Londra per i trasporti pubblici, la classifica

A Milano i trasporti pubblici sono più veloci di Londra. Palermo e Trapani le peggiori d'Italia.

A Milano i trasporti pubblici sono più efficienti e veloci di quelli di Londra, è quanto è emerso da una ricerca condotta da Moovit, una delle applicazioni per la mobilità urbana più utilizzate al mondo.

Lo studio è stato effettuato analizzando i dati provenienti da da centinaia di milioni di spostamenti degli utenti che utilizzano l’app Moovit, in 99 aree metropolitane di 25 differenti nazioni. A differenza dei precedenti report, quest’anno sono stati inclusi anche i mezzi di micromobilità urbana condivisa, come il bike sharing o il car sharing. All’interno del report sono state isolate otto aree aventi caratteristiche simili per estensione territoriale e numero di abitanti: Roma e il Lazio, Milano e la Lombardia, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Barcellona, New York e il New Jersey.

Milano meglio di Londra: i tempi di attesa

Milano, insieme a Barcellona, svetta sulla classifica con un tempo di attesa medio di nove minuti, segue Londra con 10 minuti, Madrid, Parigi e Berlino con 11 minuti, New York con 12 e Roma con 16 minuti.

ATM, l’azienda dei trasporti meneghina, conferma essere un’eccellenza a livello mondiale in fatto di affidabilità e servizi offerti.

Drammatica situazione a Sud

Nel Sud Italia viene evidenziata una situazione drammatica dei mezzi di trasporto. Sono Palermo e Trapani le due città italiane con i maggiori tempi di attesa, che si aggirano attorno ai 24 minuti. Seguono poi Napoli e la Campania con 22 minuti ed infine la Capitale e il Lazio con 16 minuti. Peggio delle due città siciliane troviamo solo Aguascalientes in Messico.