Teatro Nazionale: programmazione, parcheggio e biglietteria

Il Teatro Nazionale offre numerosi spettacoli all'interno della propria programmazione annuale.

Inizia la stagione del Teatro Nazionale, la cui programmazione mantiene non solo una forte vocazione per il musical, ma prevede tanti appuntamenti vari, produzioni culturali differenti, film e spettacoli comici per ogni gusto. Ecco tutto quello c’è da sapere sul Teatro Nazionale: la programmazione, come parcheggiare e le informazioni utili sull’acquisto dei biglietti.

Teatro Nazionale: la programmazione

Sono davvero tanti gli spettacoli per la stagione 2020. Il Tatro Nazionale ospiterà Maurizio Vandelli e la band Le Vibrazioni. Gli spettacoli musicali includono anche il concerto di Fausto Leali quello dedicato alla storia dei storia dei Beatles, con la partecipazione delle tribute band più amata e apprezzate in tutta Europa.

Nemerosi sono anche gli appuntamenti di comici e di cabaret, fra cui si segnalano quello del 20 aprile con Natalino Ballassano, “Finché Social non ci separi” con Katia Follessa dal 21 al 22 aprile, nonché lo show di Maurizio Battista dal 19 aò 21 maggio.

Il 23 marzo sarà la volta di “BALL FICTION” con Marco Travaglio, mentre gli appassionati del mentalismo non dovranno lasciarsi sfuggire lo spettacolo del 2 marzo.

Da non perdere “STOMP” un appuntamento unico, senza dialoghi e trama, ma interamente dedicato alle sonorità tipiche della società urbana.

Il parcheggio

Al momento coloro che si recano al Teatro Nazionale non hanno la possibilità di usufruire del parcheggio convenzionato ma potranno lasciare la propria autovettura presso il “Lombardia Ravizza”, in via Ravizza. Il parcheggio coperto dista dal Teatro Nazionale circa 2 minuti a piedi.

In alternativa si potrà lasciare l’automezzo presso il “Quick Washington” o “Washington Parcking” che si trovano nei pressi di via Digione e distano dal Teatro Nazione circa 12 minuti a piedi. Infine è possibile prenotare il proprio parcheggio presso il “Bell Garage” in via Pogginbonsi, lontano dal Teatro Nazionale circa 19 minuti a piedi.

La biglietteria

I biglietti possono essere acquistati direttamente presso il Teatro, recandosi nell’area biglietteria, che si trova in via Via Giordano Rota n.1.

In alternativa si può scegliere di acquistare i biglietti online, comodamente da casa, accendendo al portale ufficiale del Teatro, ovvero “www.teatronazionale.it” che rimanderà al sito TicketOne.

Un altra maniera per acquistare i biglietti consiste nel recarsi direttamente presso i punti vendita TicketOne. I gruppi, al massimo di 10 persone, possono comprare i biglietti attraverso l’ufficio per gruppi del Teatro.

Al momento dell’acquisto del biglietto, ove possibile e considerata la disponibilità, si può concordare con l’operatore della biglietteria il numero di posto. Gli operatori, che conoscono bene la disposizione delle poltrone, sapranno consigliare la posizione ottimale. Coloro che invece decidono di acquistare il proprio biglietto online potranno verificare e scegliere la poltrona attraverso la “scelta in pianta”.

I disabili e clienti del gruppo CheBanca hanno anche la possibilità di effettuare prenotazioni sui posti.

Si ricorda che i bambini fino a 2 anni sono ammessi al Teatro gratuitamente ma solo a fronte dell’acquisto di un biglietto al prezzo intero direttamente presso la sede del Teatro. In alcuni casi e solo per gli spettacoli che aderiscono all’offerta, sono previsti sconti e ribassi per gruppi. A questo riguardo si possono ottenere maggiori informazioni presso la biglietteria.





Una volta acquistati i biglietti è sempre consigliabile recarsi al Teatro almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’evento per essere certi di poter accedere in sala in perfetto orario. Coloro che acquistano il biglietto online potranno ritirarlo in biglietteria almeno 30 minuti prima dall’inizio dello spettacolo.

Iniziato l’evento non sarà possibile accedere in sala, ma occorre aspettare la fine del primo tempo o la pausa.