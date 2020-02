Torna sul palco del Teatro Nazionale di Milano il musical per la regia di Chiara Noschese "Singin in the rain".

Dopo il grande successo avuto nel 2019 torna in scena a Milano il musical “Singin in the rain”. Lo spettacolo della registra Chiara Noschese andrà in scena da venerdì 28 febbraio a domenica 15 marzo 2020 al Teatro Nazionale Che Banca!

Il musical Singin in the rain a Milano

“È una storia che strappa una risata e fa sognare, in un’evasione unica, che capita solo quando siamo chiusi in un teatro. Immersi in una realtà che parla di poesia, talento, musica, arte, di quella “materia divina” di cui, a mio avviso, abbiamo una grande nostalgia”. Sono le parole della regista Chiara Noschese, detentrice di altri grandi successi come A Chorus Line e Flashdance.





Questa volta ha deciso di cimentarsi in uno dei musical per eccellenza, che merita di essere conosciuto anche dai più giovani.

Le coreografie curate da Fabrizio Angelini sono un elemento importantissimo. La scelta artistica è quella di seguire una linea classica, con l’influenza dello stile di Broadway. Il tip-tap sarà il tocco speciale e insolito, poiché in Italia viene utilizzato molto poco.

Grazie alle date liberate dalla cancellazione dello spettacolo Mary Poppins, che sarebbe dovuto andare in scena proprio nello stesso periodo, la compagnia di Noschese potrà replicare il successo fino a marzo. Gli artisti saliranno sul palco dal 28 febbraio al 15 marzo 2020 presso il Teatro Nazionale Che Banca!; Dal mercoledì al sabato alle 20:45 mentre nel weekend, sabato e domenica, alle 15:30 per dare la possibilità alle famiglie di partecipare a questo grande evento. I biglietti sono già in vendita e variano dai 55€ della poltronissima Vip ai 29€ della visibilità ridotta.