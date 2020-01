Teatro Elfo Puccini: tutti gli orari e gli spettacoli in programma nel 2020

Il Teatro Elfo Puccini ospita ogni anno numerosi spettacoli: il cartellone del 2020 e gli orari.

Nel cuore di Milano, comodamente raggiungibile con bus e metropolitana, il teatro Elfo Puccini è nato dal sodalizio artistico di un gruppo di attori, che lo hanno fondato nel 1972.

Teatro Elfo Puccini

La biglietteria del teatro è aperto da lunedì a sabato, con orario continuato 10:30 – 19:00, e nelle sere di spettacolo apre un’ora e mezza prima rispetto l’orario di inizio della rappresentazione. Durante l’anno, oltre alle domeniche, rimane chiusa nel periodo pasquale. Quest’anno chiuderà da sabato 11 aprile fino a lunedì dell’Angelo (13 aprile) compreso. Inoltre, rimarrà chiusa anche sabato 27 giugno. Il ridotto osserva i seguenti orari: dalle 15 alle 18:30, a partire dal 25 maggio fino al 7 giugno. Si riprende il 22 giugno, per chiudere definitivamente il 3 luglio, giorno di conclusione della stazione.

Durante le serate di spettacolo, la biglietteria rimane aperta fino all’inizio delle repliche.

Presso la biglietteria del teatro Elfo Puccini si può pagare sia in contanti che in bancomat. Per saldare con assegni e carte di credito è necessario portare con sé un documento di identità.





Gli spettacoli

Il teatro propone rappresentazioni classiche e moderne, tra cui spicca nel cartellone di questa stagione “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, che qui aveva debuttato lo scorso anno, riscuotendo un grande consenso. Non mancano gli spettacoli del progetto Wilde: “La lingua langue”, “L’eclisse”, “Harper Reagan”. Tra gli spettacoli ospiti, la versione in salsa napoletana del classico “Fronte del porto”, curata da Alessandro Gassmann (dal 12 al 17 maggio), ed “Einstein & me”, in scena dal 14 al 19 aprile, sul ruolo femminile nel mondo scientifico.

Confermato lo spazio dedicato a compagnie indipendenti ed esordienti.

Quest’anno Eco di Fondo, compagnia tutta under 35, debutta nelle sale dell’Elfo col proprio repertorio. Continua, in sala Bausch, l’iniziativa Nuove Storie, dal 31 marzo all’11 giugno, a tema cronache italiane.

Abbonamenti

Il teatro propone varie tipologie di abbonamento, acquistabili o direttamente presso il botteghino, o sul circuito Vivaticket. In questo caso, sarà necessario registrarsi al portale, e il costo dell’abbonamento ha una maggiorazione del 4%.

Dedicati ai giovani sono:

UNDER 25 , valido per cinque spettacoli, costa 55 euro

, valido per cinque spettacoli, costa 55 euro UNIVERSITÁ, valido per quattro spettacoli, costa 36 euro, e si può acquistare presso la biglietteria presentandosi muniti di tesserino

Per chi vuole fare un regalo:

CARTA REGALO , in promozione a 50 euro, comprende due ingressi per qualsiasi spettacolo

, in promozione a 50 euro, comprende due ingressi per qualsiasi spettacolo CARTA REGALO AZIENDE, costa 40 euro e dà diritto a due biglietti, dedicata a chi desidera fare un regalo originale a clienti e collaboratori

Gli abbonamenti standard sono:

CARNET , l’abbonamento senza vincoli: al costo di 171 euro, dà diritto a 9 ingressi. L’abbonamento non è nominale, e può essere utilizzato da una o due persone insieme, per assistere a qualsiasi spettacolo

, l’abbonamento senza vincoli: al costo di 171 euro, dà diritto a 9 ingressi. ELFO . Al costo di 110 euro (208 se si acquista in coppia, che scendono a 192 per gli over 65) si possono andare a vedere sette spettacoli, senza limitazioni. In più, un evento speciale a scelta tra “Angels in America: Si avvicina il millennio”, “Perestroika”, “Robert e Patti” e “Harper Regan”

. Al costo di 110 euro (208 se si acquista in coppia, che scendono a 192 per gli over 65) si possono andare a vedere sette spettacoli, senza limitazioni. In più, un evento speciale a scelta tra “Angels in America: Si avvicina il millennio”, “Perestroika”, “Robert e Patti” e “Harper Regan” PRIMA SETTIMANA costa 96 euro se acquistato per una persona, 184 euro per una coppia. Gli spettacoli a cui si può assistere sono otto. Si può andare in due, e uno dei due deve essere l’intestatario dell’abbonamento.

costa 96 euro se acquistato per una persona, 184 euro per una coppia. Gli spettacoli a cui si può assistere sono otto. Si può andare in due, e uno dei due deve essere l’intestatario dell’abbonamento. PIÚ TRE esclusivamente personale, costa 51 euro, 17 a spettacolo. Si possono scegliere tre spettacoli, nei periodi tra ottobre e dicembre, gennaio e marzo, aprile e luglio.

Prenotazioni online:

Ovviamente, sia i biglietti singoli che gli abbonamenti sono sempre disponibili online, collegandosi al sito di vivaticket.

Per alcune tipologie di biglietti sono previsti dei diritti di prevendita, in aggiunta al normale costo dello spettacolo scelto. La prenotazione può anche essere effettuata direttamente col teatro, inviando una mail a biglietteria@elfo.org, o compilando il modulo di prenotazione. In questo caso, la prenotazione sarà valida solo dopo la mail di conferma da parte della biglietteria.