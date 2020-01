Teatro degli Arcimboldi: tutti gli spettacoli in programma

La ricca programmazione del Teatro degli Arcimboldi propone moltissimi spettacoli: tutte le informazioni su cartellone e l'acquisto dei biglietti.

Il Teatro degli Arcimboldi è una delle realtà teatrali più attive e rinomate del panorama artistico della città di Milano. Realizzato tra il 1997 e il 2002, per mano del famoso architetto milanese Vittorio Gregotti, è uno dei teatri più importanti, non solo a livello milanese, bensì in tutta Italia: nel 2009, infatti, si stimano numeri altissimi come 300.000 presenze con oltre 190 alzate di sipario, ed è un successo in continuo crescendo. Il Teatro degli Arcimboldi si presenta con una sala unica, dotata delle migliori tecnologie sia in campo acustico che visuali, ed è a sua volta articolato in tre diversi volumi: la torre scenica, la sala e il foyer, potendo ospitare fino a un massimo di 2346 posti a sedere.

Teatro degli Arcimboldi di Milano: la programmazione

Il Teatro degli Arcimboldi ha un continuo di susseguirsi di spettacoli, adatto a tutte le età e a tutti gusti: a seconda del periodo che sceglierete, avrete a disposizione direttamente sul loro sito internet la programmazione completa.

Per esempio, in questi primi tre mesi dell’anno 2020, sarà possibile vedere i seguenti spettacoli:

– 01/02/2020: Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia

Un musical fantastico, adatto ai più piccini, con il divertentissimo personaggio Geronimo Stilton, il simpatico topo con i baffi e gli occhiali.

– 03-04/02/2020: Alessandro Siani

Con il suo Felicità Tour, Alessandro Siani farà tappa sulla scena milanese con due imperdibili date, proponendo il suo spettacolo comico arricchito di divertenti scene tratte dalle sue più importanti interpretazioni, e da monologhi che lo vedranno protagonista a tuttotondo delle sue vicende.

– 11-29/02/2020 e 1/03/2020: Ghost

Un musical tratto dal celebre e omonimo film Ghost della Paramount Pictures, scritto da Bruce Joel Rubin.

Una storia d’amore senza tempo che non mancherà di colpi di scena emozionanti.

– 03/03/2020: Massimo Ranieri

Con la sua voce, Massimo Ranieri torna a incantarci con il suo tour musicale Sogno e son desto 500 volte.

– 04-08/03/2020: Shen Yun

5000 anni di civiltà rinascono. Un meraviglioso spettacolo che vi farà immergere nelle più belle ambientazioni e atmosfere orientali, con storie dal passato più remoto, grazie al lavoro costante della Shen Yun Performing Arts, di New York, pronta a far rivivere la millenaria civiltà cinese.





– 17-22/03/2020: We Will Rock You

THE MUSICAL by QUEEN and BEN ELTON. Siete pronti a scaldarvi a suon di vero rock? Con questo spettacolo teatrale potrete rivivere le hit dei Queen, e del suo cantante Freddy Mercury.

Con la nuova regia di Michaela Berlini. Un successo conclamato, con oltre 56 repliche in tutta Italia.

– 23/03/2020: An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour.

Con questo spettacolo potrete godere della voce originale della mitica cantante Whitney Houston, accompagnata da una band live e da ballerini professionisti che faranno le coreografie studiate da Fatima Robison.

– 24/03/2020: Ezralow Dance – Open

Questo spettacolo è un patchwork di diverse storie che si basano sull’umorismo e sull’ironia. La scenografia sarà molto semplice, ma studiata nei minimi dettagli, con simpatiche vignette in movimento e la bravura di otto ballerini che si alterneranno in assoli e dialoghi dal gusto moderno e classico.

Come acquistare i biglietti

Acquistare i biglietti per gli spettacoli proposti al Teatro degli Arcimboldi è molto semplice: infatti, vi basterà prenotare direttamente sul loro sito internet, in corrispondenza dello spettacolo che vi interessa, attraverso i canali di vendita ticket riconosciuti, potrete anche chiamare il numero apposito + (39) 02.64.11.42.212 oppure recarvi direttamente presso la sede, in Viale dell’Innovazione 20 – 20126 Milano.

Salvo diverse indicazioni, il prezzo di vendita del biglietto è comprensivo di prevendita.