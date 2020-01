La stagione teatrale è nel vivo: gli spettacoli in cartellone al Teatro Nuovo di Milano e tutte le informazioni sull'acquisto dei biglietti.

Milano è una grande città piena di monumenti e centri d’intrattenimento: annoiarsi sarebbe proprio impossibile! Tra cinema, parchi a tema e teatri ci sono tantissime cose da fare. Ma molti di questi posti hanno in realtà una storia dietro e risiedono in edifici che dimostrano i loro anni: un esempio è il Teatro Nuovo di Milano, il quale attualmente accoglie spettacoli di ogni genere. È quindi interessante approfondire la sua storia, dalla sua nascita fino ad oggi.

Teatro Nuovo di Milano

Il Teatro Nuovo nasce nel 1938, costruito dall’architetto Emilio Lancia, il quale riuscì a creare una struttura dallo stile classico e semplice. Venne gestito da Remigio Paone, il quale organizzò il primo spettacolo del teatro: Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo. Molto famosa fu anche la rappresentazione teatrale di Natale a casa Cupiello, sempre di De Filippo, fatta dal 24 fino al 27 Dicembre dello stesso anno.

Tuttavia, durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1939, il Paone dovette scappare da Milano poiché antifascista e anche perché permise la rappresentazione di spettacoli quali L’opera da tre soldi di Brecht, Piccola Città di Wilder. Rimase clandestino a Roma fino al 1945, quando la Guerra fu definitivamente finita e poté tornare a dirigere il teatro, mentre quest’ultimo rimase chiuso per tre mesi fino al 1943. Fu così che il Teatro Nuovo tornò ai grandi splendori, ricevendo ancora più successo e invitando sul palco diversi ospiti famosi: Anna Magnani, Carlo Dapporto, Wanda Osiris e tanti altri. Teatro Nuovo accolse inoltre le rappresentazioni teatrali A prescindere di Totò e Carosello Napoletano. Arrivano anche ospiti internazionali, come ad esempio Josephine Baker o Harry Belafonte, ma ce ne sono anche tanti altri.

Purtroppo il teatro entra in crisi negli anni ’70 a causa del cambiamento del pubblico e, nel ’77, muore Paone. Come suo successore c’è Franco Ghizzo, un imprenditore che riesce a far riacquistare al teatro il suo prestigio, sebbene in modo lento. Morirà nel 2004, e il suo teatro verrà gestito da sua moglie Monica e le sue figlie. Dal 2013 il teatro è gestito da Lorenzo Vitali.





Programmazione e biglietti

Di seguito la programmazione del teatro, la descrizione delle rappresentazioni teatrali e dove acquistare i biglietti:

-Il Vizietto: lo spettacolo Il Vizietto racconta la storia di Renato, un uomo omosessuale che possiede un locale di Saint Tropez ma che ha un vizietto con le donne. Questo vizietto l’ha portato ad avere un figlio di nome Laurent che ha però cresciuto con il suo compagno Albin.

Suo figlio annuncia le nozze con la dolce Adrienne, ma il problema è che la ragazza è figlia di Simon Charrier, un uomo importante ma bigotto e molto conservatore ed è per questo che la ragazza ha dovuto mentire sull’identità di Renato, dicendo che fosse un diplomatico. Arriva il giorno dell’incontro tra suoceri, ma l’arrivo della madre di Laurent sconvolge i piani… Filerà tutto liscio?

Il Vizietto sarà disponibile fino al 2 Febbraio e il biglietto dello spettacolo può essere acquistato sul sito ufficiale del Teatro Nuovo, oppure dai rivenditori, sia online che non come ad esempio TicketOne o HappyTicket.

-Jackson Live – Michael Jackson Tribute Band: il 28 Gennaio, alle ore 20: 45, il Teatro Nuovo accoglierà un concerto tributo al re del pop degli anni ’80 e ’90: Michael Jackson.

Una band suonerà e ballerà i suoi brani più celebri e che hanno portato il cantante/ballerino alle vette del suo successo. Si prevede quindi una serata all’insegna della musica e del divertimento!