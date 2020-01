Teatro Alla Scala: tutte le promozioni per aggiudicarsi un biglietto a prezzo scontato

Tutti i biglietti e le promozioni collegate per acquistare un biglietto scontato per uno degli spettacoli in cartellone al Teatro Alla Scala.

Il Teatro Alla Scala situato a Milano è uno dei più importanti teatri d’Italia nonché uno dei più prestigiosi a livello mondiale. Esso infatti da sempre ospita tantissimi artisti dell’opera provenienti da tutto il mondo nonché spettacoli di musica classica. Chi volesse vederne uno deve però informarsi sugli orari e sul costo del biglietto al fine di non farsi trovare impreparato. Naturalmente le tariffe variano a seconda della stagione, del posto scelto e dello spettacolo che si intende vedere. I biglietti possono essere acquistati in tre modi: presso la biglietteria centrale situata a Milano in Piazza della Scala, o nei punti vendita autorizzati oppure comodamente a casa mediante la procedura online. Oltre queste tre modalità non è possibile acquistare i biglietti ufficiali in nessun altro luogo.

Inoltre è bene sapere che tutti i biglietti sono nominali dal momento che per l’acquisto è necessario presentare un documento di identità. Gli spettacoli principali sono l’opera, il balletto, la Scalaperta e gli spettacoli per i più piccoli. Per conoscere il prezzo di ogni spettacolo basta andare sul sito ufficiale del Teatro Alla Scala e selezionare l’opzione Biglietti e tariffe. A questo punto non resta altro che scegliere lo spettacolo preferito e scegliere il posto adatto alle proprie esigenze.

Teatro Alla Scala: le offerte per i giovani

Molti pensano che andare a teatro sia solo una prerogativa delle persone adulte ma in realtà non è affatto così. Ci sono infatti tantissime offerte per i più giovani, sia per gli adolescenti che per i ragazzi che hanno meno di trent’anni.

Per quest’ultima categoria esiste un apposito pass che permette a coloro che hanno fino a trent’anni di poter acquistare un biglietto a dieci euro. Se viene si acquista un abbonamento il pass verrà dato in omaggio. Naturalmente il biglietto è personale e nominale, pertanto non può essere ceduto a terzi dal momento che sarà stampato con un simbolo di riconoscimento. Per i ragazzi che hanno meno di diciotto anni invece sarà necessario compilare una liberatoria firmata ogni volta che si vorrà partecipare a uno spettacolo. I diciottenni inoltre possono anche usufruire del bonus 18app per poter acquistare i biglietti del teatro. I docenti invece possono sfruttare il bonus docenti che deve essere utilizzato solo dall’intestatario del biglietto.





Offerte e promozioni per gli Over 65

Le promozioni del Teatro Alla Scala non sono riservate solo per coloro che hanno meno di trent’anni.

Ci sono infatti delle offerte anche per gli adulti che hanno superato i sessantacinque anni. Per questa categoria (e per gli studenti che hanno meno di ventisei anni) è possibile avere una riduzione del 25% sugli spettacoli. Prima di entrare verrà richiesto un documento di identità valido in modo tale da verificare la corrispondenza dei dati anagrafici. Un’iniziativa interessante è senza dubbio il Servizio Promozione Culturale riservato a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo del teatro. Non ci sono limiti di età: possono parteciparvi sia i ragazzi più giovani che quelli le persone più adulte. Questa iniziativa nasce per avvicinare un pubblico sempre più vasto a un patrimonio culturale che troppo spesso viene sottovalutato. Chi vi partecipa inoltre potrà avvicinarsi a tale mondo in condizioni sicuramente agevolate.