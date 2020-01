Piccolo Teatro Milano: biglietti e promozioni

Il Piccolo Teatro di Milano rappresenta una delle istituzioni culturali della città: tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti.

La Fondazione Piccolo Teatro di Milano è nel pieno della stagione 2019/2020. Con questa guida daremo alcune informazioni utili per orientarsi tra tipologie di biglietti e promozioni che il Piccolo Teatro di Milano offre al suo pubblico.

Piccolo Teatro: biglietti

È possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie dei teatri della fondazione oppure online sul sito ufficiale del Piccolo Teatro Milano. Per quanto riguarda gli acquisti online, vanno finalizzati fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Le biglietterie dei teatri invece sono aperte negli orari seguenti.

Teatro Strehler

La biglietteria del Teatro Strehler è aperta dal lunedì al sabato dalle 9.45 del mattino alle 18.45, mentre di domenica segue l’orario 13-18.

Teatro Studio Melato e Teatro Grassi

Sarà possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie del Teatro Studio Melato e del Teatro Grassi solo nel giorno dello spettacolo, nell’ora precedente all’orario di inizio.

Altre biglietterie

È possibile acquistare i biglietti per la Fondazione Teatro Piccolo Milano anche attraverso una biglietteria telefonica raggiungibile al numero di rete fissa 0242411889 e utilizzando una biglietteria automatica situata in via Rovello 2, a Milano.

Costo biglietti

Il costo dei biglietti varia in base al tipo di spettacolo e al settore del teatro.

Ci sono inoltre agevolazioni per persone sopra i 65 anni, sotto i ventisei anni e per i bambini. Vediamo nel dettaglio il costo dei biglietti per la stagione 2019/2020.

I biglietti a prezzo intero in platea vanno dai 25 ai 40 euro, costo variabile in base alla tipologia dello spettacolo. Per quanto riguarda la balconata invece, il costo varia da un minimo di 22 euro fino a un massimo di 32.

Per i giovani (sotto i 26 anni) e gli anziani (sopra i 65 anni), un posto in platea ha un costo che varia da un minimo di 19 euro a un massimo di 23, e un posto in balconata invece ha un costo compreso in un range tra 17 euro e 20 euro.

Per i bambini (sotto i 12 anni), il costo per un posto varia da un minimo di 10 euro a un massimo di 15 euro, mentre i bambini con età inferiore a 24 mesi entrano gratuitamente.

L’adulto accompagnatore dovrà tenere in braccio il bambino di età inferiore a 2 anni durante lo spettacolo.

Il Piccolo Teatro di Milano inoltre applica una tariffa speciale per persone con una disabilità o un’invalidità superiore al 66%. In questo caso il costo del biglietto viene dimezzato.





Abbonamenti e promozioni

Il Piccolo Teatro di Milano offre una serie di possibilità per quanto riguarda l’acquisto di abbonamenti e di pacchetti promozionali.

È possibile infatti acquistare pacchetti di quattro, otto, dodici o sedici biglietti a prezzo agevolato. Il pacchetto di quattro biglietti ha un costo di 84 euro a prezzo pieno, 66 a prezzo ridotto. Il pacchetto di otto biglietti costa invece 148 euro a prezzo pieno, 126 euro a prezzo ridotto. L’abbonamento a dodici spettacoli ha un costo di 192 euro a prezzo pieno e di 168 euro a prezzo ridotto.

Mentre il pacchetto da sedici spettacoli ha un costo di 216 euro a prezzo pieno e di 200 euro a prezzo ridotto.

Questo tipo di abbonamenti permette di scegliere il pacchetto di spettacoli in base alla loro categoria di appartenenza (Produzioni, Internazionali, Ospitalità). Esiste comunque una promozione, l’Abbonamento Oro, che permette una totale libertà di scelta.

Abbonamento Oro e Piccolo Card

L’Abbonamento Oro dà la possibilità di acquistare un pacchetto di spettacoli e di personalizzarlo in totale libertà.

La versione da quattro spettacoli ha un costo di 120 euro a prezzo pieno, 88 euro a prezzo ridotto. Per otto spettacoli il costo sale a 216 euro a prezzo pieno e 166 euro a prezzo ridotto. Per il pacchetto che include dodici spettacoli, il costo è di 312 euro a prezzo pieno e 234 euro a prezzo ridotto.

Il pacchetto più completo, da sedici spettacoli, ha invece un costo di 400 euro a prezzo pieno e di 300 euro a prezzo ridotto.

Il Piccolo Teatro di Milano offre inoltre un programma fedeltà attraverso la Piccolo Card, che garantisce promozioni esclusive al raggiungimento di determinate soglie di punti.