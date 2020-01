Whitney Houston tornerà "in vita" in concerto a Milano con i suoi maggiori successi. Al Teatro degli Arcimboldi il 23 marzo.

Si chiama “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram” e sarà il concerto che avrà come protagonista una Whitney Houston ricostruita da un ologramma. Tra le tappe previste dal tour, anche l’Italia: si terrà a Milano al Teatro degli Arcimboldi il 23 marzo.

L’ologramma di Whitney Houston a Milano in concerto

La Base Hologram, azienda che ha già prodotto gli show virtuali di artisti del calibro di Roy Orbison, Frank Zappa e Amy Winehouse, ha da poco preparato uno show con protagonista l’artista Whitney Houston, scomparsa nel febbraio 2012.

I concerti con protagonisti gli ologrammi hanno diviso in passato il mondo della musica. Chi li vede come il futuro dell’industria della musica e chi invece li associa ad uno spettacolo di altro genere, di teatro o di danza.

Ad ogni modo, per i fans di Whitney Houston quella di marzo sarà un’occasione imperdibile per rivivere i suoi più grandi successi.

Una versione ricostruita della cantante americana sarà protagonista di un vero e proprio spettacolo di danza coordinato da Fatima Robinson, uno dei nomi più conosciuti per quanto riguarda le coreografie. I costumi di “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram” saranno invece curati dallo stilista Timothy Snell.





Lo spettacolo vedrà esibirsi una band, accompagnata da coriste e ballerine che eseguiranno proprio le coreografie originali sulle canzoni più conosciute, non poche, dell’artista americana.

Nella nota stampa si parla dell'”esperienza più maestosa e immersiva che un concerto teatrale abbia mai regalato, una celebrazione della musica di Whitney Houston“.

Sul palco, disegnato dall’acclamato light designer e direttore creativo LeRoy Bennett., l’ologramma di Whitney Houston “che canterà attraverso versioni digitalmente rimasterizzate delle sue performance live”. Tra i successi presentati “I will always love you”, “I have nothing”, “When You believe” e “I wanna dance with somebody”.

Il tour degli spettacoli ha avuto il benestare e la partnership degli eredi della cantante e rappresenterà un’esperienza unica quasi più tecnologica che musicale in senso stretto.

I biglietti sono disponibili su TicketOne al prezzo di 39 euro.