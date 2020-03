Dall'11 al 15 novembre 2020 si svolgerà a Milano il consueto appuntamento con BookCity, la manifestazione dedicata al libro e a chi lo ama.

Tutti gli amanti dei libri sono pregati di segnarsi sul calendario da mercoledì 11 a domenica 15 novembre 2020. In quei giorni si svolgerà la nona edizione del BookCity Milano 2020, una delle migliori manifestazioni dedicata ai libri. Incontri, dialoghi, mostre e molti altri eventi costelleranno il fitto programma di quest’anno, aperto e dedicato a chiunque voglia partecipare.

BookCity Milano 2020: il festival dei libri

L’evento non è solamente dedicato ai libri di per sé, ma a tutta la filiera di attività coinvolte. Ad esempio ci saranno spazi dedicati a categorie come: editori, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori e blogger. Ma non solo, anche a studenti e ai loro professori, a ogni tipo di lettore che sia occasionale o appassionato e a ogni tipo di età, fino a chi è sempre stato lontano alla letteratura.

Si tratta di una manifestazione aperta quindi a chiunque, è totalmente inclusiva e largamente partecipata sin dalle prime edizioni.





L’edizione del 2020 sarà suddivisa in cinque giorni. La prima giornata ospiterà l’evento inaugurale e la seconda i progetti per le scuole, che si svolgeranno all’interno del Castello Sforzesco. Gli altri appuntamenti vedranno come protagonisti molto luoghi, come librerie e università. Il tema della nona edizione sarà l’ambiente, con #TerraNostra, in onore dell’anno della salute delle piante. Il focus sarà su una tematica importante e urgente sia per la città di Milano che per tutto il mondo. Inoltre continuano i gemellaggi con la rete delle città creative Unesco, che negli anni passati sono stati con Dublino e Barcellona. Questa volta tocca alla città tedesca Heidelberg.