A Malpensa apre la libreria Feltrinelli: disponibili oltre 3mila titoli

Il megastore di 300 metri quadrati dedica una collana a chi vola.

E’ stata inaugurata la nuova libreria Feltrinelli all’interno dell’aeroporto di Malpensa.

La Feltrinelli apre a Malpensa: disponibili 3mila titoli

A disposizione 300 metri quadrati per scegliere, tra i 3mila titoli, il libro più adatto in base ad ogni esigenza: dalla narrativa alla letteratura per bambini e ragazzi.

Immancabile lo spazio Kidz per i più piccoli e la sezione viaggi.

La Feltrinelli apre a Malpensa: “Un cielo di libri”

La libreria ha deciso di pensare anche agli eterni indecisi, presentando una selezione di 10 titoli pensati appositamente per lettori d’alta quota. Disponibili volumi di circa 100 pagine ciascuno, ideali per essere letti durante il volo.

La playlist “Un cielo di libri”

L’Animale notturno, Philip Roth Bartleby lo scrivano, Hermann Melville Notturno indiano, Antonio Tabucchi Cosmetica del nemico, Amelie Nothomb Destinatario sconosciuto, Taylor Kressman Tu mio, Erri De Luca Nudi e crudi, Alan Bennet Venti poesie d’amore e una canzone disperata, Pablo Neruda Il posto, Annie Ernaux L’inventore dei sogni, Ian McEwan

La Feltrinelli apre a Malpensa: la zona air-side

Lo spazio è situato nella zona air-side, dopo i controlli di sicurezza. Esso permetterà a turisti e passeggeri di soffermarsi all’interno per leggere, lavorare o ricaricare computer e cellulari prima dell’imbarco. Inoltre, la Feltrinelli spiega in una nota che saranno fruibili “appositi touch screen per consultare il catalogo instore e online e per ascoltare le video recensioni dei librai laFeltrinelli e i loro consigli di lettura”.

