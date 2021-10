Migliori parcheggi a Malpensa: come risparmiare

I consigli da seguire quando si organizza un viaggio per il quale è necessario prendere l'aereo: dai bagagli al parcheggio in aeroporto.

L’impatto del Covid-19 sulla nostra vita ha reso l’anno 2020 uno dei più difficili di sempre. Indossare la mascherina, mantenere le distanze e restare a casa facevano parte della nuova normalità. Pur sapendo che la pandemia non è ancora finita, la voglia di esplorare il mondo e tornare a viaggiare, dopo mesi e mesi di restrizioni, è veramente tanta. L’obbligo di mettere da parte bagagli e passaporti ha risvegliato in tutti noi il desiderio di prendere il volo: scopriamo insieme dove parcheggiare a Malpensa prima di salire a bordo del vostro aereo.

Malpensa, tutti i consigli per risparmiare quando si viaggia: dai voli ai parcheggi dell’auto

Viaggiare senza spendere una fortuna è possibile! Ecco qualche consiglio pratico per ridurre le vostre spese:

Prenotare in anticipo

Cercate di prenotare con vari mesi di anticipo, possibilmente anche un anno prima se ne avete l’opportunità e i vostri impegni lavorativi o universitari ve lo consentono.

Volare durante la settimana

I voli infrasettimanali spesso costano meno: partire di mercoledì potrebbe farvi risparmiare una somma di denaro non indifferente.

Parcheggiare con Parkos

Perché risparmiare solo sul biglietto aereo, quando potete farlo anche sul parcheggio a Malpensa? Per farlo è possibile rivolgersi a Parkos, sito che confronta le tariffe e si occupa della prenotazione per parcheggi economici e sicuri vicino agli aeroporti in Italia.

Prenotare i ristoranti con gli sconti The Fork o scegliere street food

Quando si viaggia, gran parte delle spese si concentrano intorno alla sfera alimentare. Il sito The Fork mette a disposizione svariate offerte e permette di prenotare direttamente online il ristorante che più vi soddisfa, facendo anche affidamento sulle recensioni degli altri utenti. In questo modo vi assicurerete uno sconto sulla vostra cena dal 20% fino al 50%. Un altro stratagemma che potete adottare è quello di mangiare cibo street food nei mercati locali. Non solo potrete risparmiare, ma potrete assaggiare le specialità locali ad un prezzo irrisorio.

Pianificare l’itinerario

Creare un itinerario organizzato e dettagliato vi eviterà di girare da una parte all’altra della città buttando via tempo e denaro.

Eseguire le ricerche con la modalità ‘navigazione in incognito’

Utilizzare la navigazione in incognito con il browser eviterà di fornire interessi e preferenze ai siti che verranno consultati.

Eseguire le ricerche durante la notte

I siti di ricerca, notando l’affluenza dei potenziali clienti in determinate ore, potrebbero alzare i prezzi. Per questo motivo, eseguire ricerche in orari notturni impedirà aumenti di prezzo repentini.

Evitare i prelievi negli ATM

Soprattutto all’estero, sarete sottoposti a commissioni interbancarie dispendiose, proprio per questo motivo, il consiglio è quello di privilegiare contanti e carte prepagate come Revolut, molto vantaggiosa grazie alle commissioni ridotte.

Malpensa: come raggiungere l’aeroporto e i parcheggi dedicati

In treno, in taxi, in autobus o in auto, raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa è davvero semplicissimo.

Grazie al treno Malpensa Express disponibile alle stazioni di Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi, potrete decidere se fermarvi alla fermata Malpensa Terminal 1 o Malpensa Terminal 2, in base alle vostre esigenze.

Per prenotare un Taxi da e per Malpensa sarà sufficiente contattare il numero 02 7777, chiamando da fisso o mobile, oppure utilizzare l’app MiT – Milano in Taxi.

L’aeroporto di Milano Malpensa è raggiungibile anche grazie ai vari Bus a disposizione, che partiranno dalla Stazione Centrale di Milano, da Fiera Milano City, da Rho Fiera e dall’aeroporto di Milano Linate. La frequenza dei collegamenti tra la Stazione Centrale di Milano e l’Aeroporto di Malpensa è di 20 minuti.

Infine, è possibile raggiungere l’aeroporto comodamente con la vostra auto, utilizzando le autostrade A4, A8, la Pedemontana Lombarda A36 e la statale SS336.

E il parcheggio? Come individuare un posto auto vicino all’aeroporto, senza spendere troppo? Parkos offre le migliori soluzioni di sosta nelle vicinanze di Malpensa al miglior prezzo e vi supporterà anche nel prenotare in pochi clic il posto auto ideale nei pressi dell’aeroporto. Parcheggio scoperto o coperto, servizio con navetta o servizio car valet, Parkos ha una soluzione per tutte le esigenze e tutte le tasche. Per avere la certezza di trovare i prezzi più convenienti è consigliato non aspettare l’ultimo minuto e prenotare in tempo!

Parkos, i migliori parcheggi di Malpensa per lunghe soste

Attualmente Parkos è leader di mercato in Olanda, Spagna, Svezia e Italia, crescendo rapidamente in tutta Europa. È uno dei più grandi siti di comparazione per Malpensa, Orio, Linate e molti altri aeroporti. Se anche voi state cercando di risparmiare durante le vacanze, dovete assolutamente dargli un’opportunità. Finalmente il problema del parcheggio negli aeroporti, solitamente piuttosto costosi, è stato risolto da Parkos, che offre ai suoi visitatori la possibilità di prenotare posti auto a prezzi vantaggiosi, con la speranza di contribuire ad un inizio di vacanza senza stress.