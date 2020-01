Mostre-gioco interattive, eventi e laboratori per favorire il pensiero creativo dei bambini. Gli orari, i costi, e come raggiungere il MUBA.

Il MUBA di Milano è un centro per sviluppo e diffusione di progetti culturali dedicati all’infanzia. MUBA è una fondazione privata senza scopo di lucro sostenuta solo dai visitatori paganti. Lo scopo della fondazione: incoraggiare il pensiero creativo promuovendo giochi ed attività su misura per i più piccoli ed imparare giocando. La struttura si trova all’interno della Rotonda di via Besana. Punto di forza del museo dei bambini è l’ampio giardino comunale messo a disposizione dei visitatori. Aperto nel gennaio 2019, ha accolto oltre 55 mila persone e proprio grazie a questo successo straordinario l’organizzazione ha deciso di prorogarne l’apertura fino al 30 giugno 2020.

Muba Milano: le informazioni utili

MUBA propone attività a numero chiuso ad orari predefiniti, ogni laboratorio ha la durata di circa 75 minuti e prevede la presenza di almeno un adulto per bambino.

L’accesso è consentito solamente a bambini accompagnati e ai loro accompagnatori.

Gli orari della biglietteria

È possibile acquistare i biglietti d’ingresso al museo dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.30, oppure il sabato e la domenica dalle 09.45 alle 18.00. Il giorno di chiusura della struttura è il lunedì e le attività a cui è possibile prendere parte si svolgono dal martedì al venerdì dalle ore 17, e nei weekend alle 10/11.30/14/15.30/17.

Ticket e costi

Dal martedì al venerdì : 8 euro bambino e 6 euro adulto

– biglietto famiglia (4 componenti): 25 euro, più 6 euro per ogni componente aggiunto

– biglietto gruppi (almeno 15 persone): 6 euro

al : 8 euro e 6 euro (4 componenti): 25 euro, più 6 euro per ogni componente aggiunto (almeno 15 persone): 6 euro Weekend e vacanze estive : 9 euro bambino e 7 euro adulto

– biglietto famiglia (4 componenti): 30 euro più 7 euro per ogni componente aggiunto

– biglietto gruppi (almeno 15 persone): 7 euro

: 9 euro e 7 euro (4 componenti): 30 euro più 7 euro per ogni componente aggiunto (almeno 15 persone): 7 euro Carnet 10 ingressi: 65 euro

L’ingresso gratuito al MUBA è garantito a: insegnanti ed educatori, disabili ed accompagnatori possessori di tessera ICOM, bambini sotto i 2 anni e possessori carta musei Lombardia.

Le attività del MUBA

Oltre ad uno spazio mostre dedicato ad esposizioni gioco interattive per bambini dai 2 ai 6 anni, MUBA offre un centro di sperimentazione sensoriale dedicato e laboratori tematici che comprendono diverse attività di gioco.





MUBA Milano: come arrivare

Il MUBA è localizzato in via Enrico Besana 12, appena dentro la Cerchia dei Bastioni, a ridosso di un varco area C.

La location è raggiungibile in auto parcheggiando negli spazi a righe blu situati in strada o nei diversi parcheggi a pagamento vicini (via Fontana, via Monte Nero, via San Barnaba, via Pietro Micca). Per i mezzi car-sharing l’ingresso in area C e la sosta in strada sono liberi.

Le principali tratte di collegamento con mezzi pubblici sono: Tram 9-12-16-19-27, Autobus 60-74-84. Le fermate della metropolitana più vicine sono: San Babila(M1), Crocetta e Porta Romana(M3), tutte distanti all’incirca 15 minuti a piedi dal museo.