Cosa fare a Milano la sera con i bambini: i migliori consigli

I consigli utili per passare una serata in compagnia dei propri bambini a Milano: le opportunità al ristorante o a teatro.

Solo quando si hanno dei figli piccoli, si riesce a capire quanto a volte risulta essere difficile intrattenere la loro attenzione e coinvolgerli in attività che li rendano entusiasti e felici. Il più delle volte, dopo aver sfoderato tutte le carte in proprio possesso, si arriva ad affidarsi ai consigli degli amici e dei parenti, i quali però per poter davvero essere d’aiuto devono avere dei figli anche loro.

Ci sono alcune città che offrono davvero tante attività interessanti e divertenti per il pubblico di giovanissima età, anche se non sempre se ne è a conoscenza, e Milano è proprio una di queste.

Cosa fare a Milano la sera con i bambini

Se vi state chiedendo dove poter trascorrere delle ore felici in compagnia della vostra famiglia, Milano è la città che fa per voi.

Infinite sono le attività e le proposte che questa metropoli offre in tutte le stagioni dell’anno, sempre diverse e sempre tutte molto attraenti. Di seguito qualche piccola dritta per movimentare le vostre serate con i bambini.

Il Museo a portata di bambino

Uno dei luoghi molto frequentati dalle famiglie, perchè appassiona molto anche i bambini, è il Museo Civico di Storia Naturale. Si tratta in assoluto del Museo naturalistico più grande ed importante d’Italia che si sviluppa su una superficie di circa 5.500 metri quadri. Ben 23 sono le sale in cui sono esposti quasi tre milioni di pezzi e 700 le vetrine da poter ammirare.

La cosa che maggiormente affascina i più piccoli sono gli 80 diorami (ossia riproduzione di plastici in scala ridotta) che rappresentano scene di vario genere.

E’ un viaggio alla riscoperta del mondo e della propria natura, partendo dalle ere primitive fino ad arrivare ai nostri giorni. Spesso il museo organizza eventi dedicati ai bambini ai quali poter assistere in tarda serata.

Una cena fuori casa in tutta serenità

Per riuscire a gustarsi una buona cena in tutta tranquillità, sapendo che i propri bambini riusciranno ad impegnarsi in qualche spassosa attività, il Pizza & Fun è uno dei locali più adatti in quanto, oltre che ad essere una pizzeria, è un vero e proprio parco giochi al coperto. Qui i pargoli potranno divertirsi in mezzo ai gonfiabili, a stretto tiro dei genitori che potranno così controllarli senza doversi alzare dalla tavola. Per le varie festività il locale viene anche adibito a tema.

Il teatro per grandi e per piccini

A Milano sono molti i teatri che, all’interno delle loro rassegne, propongono degli spettacoli totalmente dedicati al mondo dei più piccini.

Spazio Teatro 89 con il Teatro Piccolissimo, ad esempio, nei week end programma spettacoli per bambini davvero molto molto piccoli; ci sono poi sempre i grandi teatri come il Teatro Manzoni e il Teatro Nuovo che ripropongono i grandi classici disney come Cenerentola, il Re Leone, Raperonzolo e così via dicendo.





Un parco tutto “plen air”

Nella zona est del Parco di Trenno, c’è una delle più divertenti ludoteche che si possa avere all’aria aperta: Trennolandia. Aperto fino alle otto di sera, questo parco giochi di 2000 metri quadrati e totalmente immerso nel verde è dotato di un gonfiabile che sembra un ring da pugilato e di tanti altri a forma di scivolo; ci sono poi macchinine a pedali, tricicli, salterelli, casette, una struttura centrale per le arrampicate dei piccoli ed anche un trenino che gira tutto intorno all’area.

Se poi i vostri bambini sono dei grandi avventurosi, come potersi perdere allora il Parco Corvetto, un vero e proprio percorso esperienzale in mezzo agli alberi, fra passerelle, liane, ponti tibetani e carrucole.