Per affrontare l'emergenza Coronavirus a Milano nasce l'inziativa per mettere a disposizione taxi gratis per gli anziani della città.

L’emergenza Coronavirus prosegue e a Milano si stanno avviando diverse iniziative in aiuto di anziani, ammalati e persone in difficoltà. L’ultima in ordine di tempo è stata lanciata la Legacoop Lombardia e riguarda taxi gratis a disposizioni di anziani e persone in difficoltà. Quaranta taxi di Milano saranno infatti messi a disposizione di anziani bisognosi di aiuto per agevolarli in quegli spostamenti improrogabili.

Coronaviurs Milano: taxi gratis per anziani

L’iniziativa è stata lanciata da Legacoop Lombardia e vede la partecipazione dei tassisti di Taxi Blu e Autoradiotassi con il supporto dell’assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano. Nell’ottica di fornire aiuto e solidarietà ai milanesi, i tassisti, su base gratuita e volontaria, hanno deciso di mettersi a disposizione degli anziani, obbligati a stare in casa a causa delle misure restrittive pronunciate dal Governo che vietano di uscire di casa se non per motivi “gravi e indifferibili”.





L’iniziativa

“I tassisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa non torneranno a casa ma saranno a disposizione per i cittadini più fragili, dimostrando di rappresentare non solo una categoria economica ma una comunità sociale e umana che non vuole spegnere i motori in un momento così critico e mutevole per l’intero Paese” recita la nota con la quale Legacoop Lombardia ha annunciato l’iniziativa.