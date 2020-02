Domeniche senza auto a Milano: stop al traffico in occasione dei grandi eventi sportivi

Blocco del traffico in occasione dei grandi eventi sportivi organizzati in città: la proposta green per ridurre l'inquinamento in città.

Sette domeniche senza auto a Milano in occasione dei grandi eventi sportivi. È questa la proposta per fermare le auto in città nelle giornate in cui sono organizzate le maratone del calenario cittadino, così come in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia. L’idea è stata lanciata dal consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi: le domeniche di stop del traffico potrebbero essere accomapgnate da un biglietto speciale Atm e dall’apertura straordinaria dei musei cittadini. “Se vogliamo parlare delle domeniche ecologiche in corrispondenza delle sei corse per me va benissimo, ci sarà anche il Giro d’Italia quest’anno che comporta delle misure di sicurezza maggiori rispetto alle corse”.

Domeniche senza auto a Milano

Sono moltissimi gli eventi sportivi in programma a Milano nel corso del 2020: il 22 marzo si aprirà la stagione con la Stramilano, mentre il 5 aprile è in programma la Milano Marathon e tante altre fino a fine anno, concentrate soprattutto tra la primavera e l’autunno.

Il 31 maggio, inoltre, è previsto l’arrivo in piazza Duomo del Giro d’Italia e l’obiettivo è quello di far coincidere con tutti questi eventi le giornate di stop del traffico. “L’idea di far coincidere le corse con le giornate ecologiche è meravigliosa” ha commentato il conduttore radiofonico Linus, consulente del Comune per le politiche giovanili e gli eventi.





Decisione rimessa al sindaco

Da inizio anno i livelli di Pm10 sono altissimi e il sindaco Sala ha già disposto una giornata di stop totale del traffico a fine gennaio. La proposta delle sette domeniche di stop è stata avanzata in commissione consiliare e passa ora nelle mani del primo cittadino che dovrà eventualmente prendere in considerazione la proposta o trovare alternative alla lotta all’inquinamento ingaggiata da inizio anno.