Milano tra le migliori città italiane per qualità della pelle: tutti i risultati dello studio che ha visto il capoluogo lombardo prevalere su Roma.

Milano è risultata essere la migliore città italiana per la qualità della pelle. Lo ha affermato Chemberry, motore di ricerca per gli ingredienti contenuti nei prodotti per la cura della persona e della casa. Lo studio ha preso in esame Milano e Roma e le ha confrontate con altre città del mondo: il capoluogo lombardo si è classificato all’11esimo posto della classifica mentre la Capitale si è fermata al 41esimo posto. Entrambe hanno registrato risultati negativi nella categoria umidità annuale media.

Milano miglior città per qualità della pelle

Lo studio presentato ambisce a rivelare le migliori e le peggiori città per la pelle, analizzandone 80 in tutto il mondo. I fattori considerati per l’analisi riguardano la condizione dell’aria, il sole e lo stress che possono avere pesanti conseguenze sulla qualità e la salute della pelle.

Da tenere in considerazione anche la temperatura annuale media, il numero di giorni di sole all’anno, le radiazioni UV, l’umidità e la qualità dell’aria, il consumo giornaliero di sigarette per fumatore e la media settimanale di ore lavorative per ciascuno. La ricerca ha evidenziato come Milano, tra le due analizzate, sia risultata essere la città italiana con la migliore qualità della pelle ottenendo ottimi punteggi sia per quanto riguarda l’indice di radiazione UV annuale medio, la qualità dell’aria e la velocità del vento.





Le altre città analizzate

La vetta della classifica se l’è guadagnata Phoenix, negli Stati Uniti d’America, seguita da Oslo, Montreal, Monaco di Baviera e Vancouver. Anche le europee Stoccolma e Madrid hanno ottenuto punteggi elevati, mentre il fanalino di coda resta Mumbai preceduto da Delhi, Panama, Riad e Bangkok.