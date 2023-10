Inaugurazione per la Scala della terza torre in via Verdi: nuova sala prove e uffici amministrativi

Il rinomato Teatro alla Scala di Milano ha celebrato un evento di rilevanza storica con l’inaugurazione della sua terza torre situata in via Verdi. Questo progetto architettonico, firmato da Mario Botta ed Emilio Pizzi, rappresenta un passo significativo per il Teatro alla Scala e offre spazi innovativi e creativi per le sue attività quotidiane.

Una struttura impressionante

La nuova torre del Teatro alla Scala è un’opera architettonica impressionante che si innalza a 38 metri sopra il suolo e si estende per ben 19 metri sotto terra.

Questo risultato straordinario ha portato alla creazione di un volume totale di 17.000 metri cubi e una profondità di 70 metri. La torre è stata progettata per colmare le lacune nello spazio a disposizione del Teatro alla Scala, offrendo soluzioni funzionali ed innovative per le sue diverse esigenze.

Uffici e sale prove: cuore pulsante dell’espansione

Gli architetti Mario Botta ed Emilio Pizzi hanno guidato questo progetto ambizioso, che comprende una serie di spazi chiave. La torre ospita una sala prove per il ballo al nono piano, intitolata a Carla Fracci, che copre una superficie di 145 metri quadrati.

Inoltre, ben 11 piani sono dedicati agli uffici amministrativi, offrendo un ambiente efficiente per il Teatro alla Scala. Il trasloco dagli edifici precedenti è già in corso e contribuirà a migliorare notevolmente l’operatività del Teatro.

Supporto alla creazione e alla produzione

La nuova torre comprende anche un’area di scarico di 235 metri quadrati situata a fondo palcoscenico, che semplifica le operazioni di scarico e montaggio durante prove e spettacoli.

Tuttavia, uno degli aspetti più significativi di questa espansione è la sala prove per l’orchestra, un ambiente ipogeo di 302 metri quadrati, con un’altezza di 14 metri. Questo spazio avrà un ruolo fondamentale nella registrazione delle performance e nell’assicurare la massima qualità sonora. Al momento, è in corso una gara per l’acustica, che garantirà un’esperienza sonora straordinaria all’interno della sala.

Un passo avanti per il patrimonio culturale di Milano

All’inaugurazione della terza torre del Teatro alla Scala hanno partecipato importanti figure politiche e istituzionali, tra cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente della regione, Attilio Fontana. L’assessore alla cultura della regione, Francesca Caruso, e il suo omologo comunale, Tommaso Sacchi, hanno sottolineato l’importanza di questo straordinario intervento per il patrimonio culturale di Milano.

L’espansione rappresenta un passo avanti significativo per il Teatro alla Scala, offrendo un ambiente innovativo e creativo che continuerà a sostenere la produzione e la creazione artistica. Questo progetto, con la sua inaugurazione di rilevanza storica, rappresenta un nuovo capitolo nella storia del Teatro alla Scala e un punto di riferimento nell’innovazione e nell’arte.