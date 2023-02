Da Andrea Pucci a Alice Mangione, ecco la lista degli spettacoli teatrali comici programmati per il 2023.

Gli spettacoli

Spettacoli Teatro Nazionale CheBanca

Andrea Pucci torna in scena con lo spettacolo “C’è sempre qualcosa che non va” in scena al Teatro Nazionale CheBanca il 17 e 18 gennaio, 20 e 21 marzo, 3 e 4 aprile 2023.

Nello stesso teatro torna Beppe Grillo con la sua comicità pungente e critica, porta il 6 marzo il suo nuovo spettacolo “Io sono il peggiore”.

Anche il famoso comico Giovanni Cacioppo torna sulla scena nel Teatro Nazionale CheBanca il 19 aprile con lo spettacolo “Che rimanga tra di noi”, una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti nella sua carriera trentennale.

Spettacoli Teatro Manzoni

Al Teatro Manzoni dal 14 al 26 febbraio 2023 è in programma “Amanti” con protagonisti Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Diego D’Elia e Eleonora Russo, sotto la regia di Ivan Cotroneo

Paolo Migone torna con lo spettacolo “Diario di un impermeabile” sempre al Teatro Manzoni il 7 marzo.

Uno spettacolo, che racconta del tempo e il suo scorrere, che cattura l’attenzione del pubblico tra aneddoti e comicità

Francesca Reggiani porta sul palco del Manzoni “Gatta morta”, un one-woman-show comico in programma il 14 marzo.

La commedia “Tre uomini e una culla” con protagonisti Giorgio Lupano, Attilio Fontana e Gabriele Pignatta, va in scena dall’ 11 al 23 aprile al Teatro Manzoni.

Spettacoli Teatro Carcano, Teatro Arcimboldi, Auditorium Arturo Toscanini, Teatro della Cooperativa, Teatro Lirico Giorgio Gaber e Teatro San Babila.

Serena Dandini, attrice e conduttrice, torna a teatro con un format teatrale tutto al femminile, con lo spettacolo “Vieni avanti cretina, next” in programma al Teatro Carcano dal 22 a 26 febbraio.

Al Teatro degli Arcimboldi si esibirà dal 23 al 26 aprile Antonio Albanese con il suo nuovo spettacolo “Personaggi”. Lo spettacolo avrà quattro replice di cui una in orario pomeridiano.

Antonello Taurino, autore e interprete, va in scena al Teatro della Cooperativa con “(S)permaloso: quattro risate sull’infertilità maschile” dal 24 marzo al 2 aprile.

Per una sola imperdibile serata lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata”, scritta da Dario Fo e Franca Rame nel 1982, in scena all’Auditorium Arturo Toscanini il 25 marzo a Segrate. L’opera sarà diretta da Renato Sarti, mentre i principali interpreti sono Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno.

Al Teatro Lirico Giorgio Gaber Stefano De Martino porta sul palco “Meglio stasera… Quasi” un one man show in programma il 21 e il 22 aprile

Infine, sale sul palco del Teatro San Babila Alice Mangione. Dopo il suo debutto a fianco di Maccio Capatonda e con la sua apparizione nel programma televisivo “LOL: chi ride è fuori”, arriva in scena il 2o maggio con uno spettacolo intitolato “Cosa voleta da me”.