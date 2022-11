Ad aprire la Stagione d'Opera sarà l'opera lirica russa intitolata Boris Godunov. Quando andrà in scena? Di cosa parla?

Come ogni anni il Teatro alla Scala inaugura la Stagione d’Opera. Quale sarà lo spettacolo della Prima? Quando andrà in scena?Qual è la trama?

Prima della Scala: lo spettacolo

In scena al Teatro alla Scala di Milano ci sarà Boris Godunov di Modest Musorgskij, uno spettacolo diretto dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten.

Si tratta di un’opera lirica russa che mette in scena la colpa e la solitudine del potere. Le scenografie sono state realizzate da Es Devlin e Ida Marie Ellekilde si è accupata dei costumi. Le luci sono di Jonas Bogh mentre il Coro è diretto dal meastro Alberto Malazzi.

Prima della Scala: la trama di Boris Godunov

La storia è ambientata nel 1958, anno di morte dello zar Fedor. Le guardie e i sacerdoti spingono il popolo a far eleggere il boiardo Boris Godunov.

Sale al trono e viene incorontato nella piazza delle cattedrali del Cremlino. Il monaco Pimen termina la sua cronaca sulle vicende e russe e questa riporta anche le verità sull’assasinio dello zarevic Dimitri, legittimo erede al trono. Pimen le racconta a Grigorij, il futuro zarevic, che decide di organizzzare una rivolta contro Boris pe rimpossessarsi del trono. Per non farsi arrestare passa per la Polonia e la Lituania e le forze ribelli premono sulle frontiere.

Boris Godunov viene perseguitato dal fantasma dello zarevic perdendo il senno per poi morire.

Prima della Scala: la data e l’orario

La Prima al Teatro alla Scala andrà in scena il giorno di Sant’Ambrogio, mercoledì 7 dicembre 2022. L’orario dell’inizio è previsto per le 18.