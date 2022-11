La Parsons Dance Company si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Quando saranno gli spettacoli? A che ora?

La famosa compagnia di ballo newyorkese Parsons Dance Company è atterrata a Milano e si esiberà al Teatro degli Arcimboldi per diversi giorni del mese di novembre 2022. Qando ci sarà lo spettacolo? A che ora?

La Parsons Dance al Teatro degli Arcimboldi: la compagnia e le coreografie

La compagnia americana di danza contemporanea guidata da David Parsons inizia il suo tour italiano. Tra le tappe c’è Milano e si esibiranno al Teatro degli Arcimboldi. I ballerini di questa compagnia si distinguono per la loro virtuosità, atleticità e sensualità. Grazie all’immaginazione del suo fondatore David Parsons, le coreografie rimangono impresse nella mente degli spettatori diventanto dei veri cult della danza. A quali si potrà assistere? A The Road, Balanc eof power, Nascimento, Shining star, The Envelope, Caught.

La Parsons Dance al Teatro degli Arcimboldi: le date e gli orari

La compagnia Parsons si esibirà al Teatro degli Arcimboldi dal 24 al 27 novembre 2022. L’orario degli spettacoli è per tutti i giorni uguale e l’inizio è previsto per le 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e i prezzi variano dai 20 ai 60 euro a seconda dei posti che si scelgono.