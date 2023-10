Mostre a Milano per dicembre 2023: orari, luoghi e prezzi

Picasso diceva che “l’arte lava la polvere dalla vita quotidiana”, Caravaggio invece sosteneva che “senza colore e senza forme” nn si può neanche parlare di vita. Da qualunque prospettuva la si guardi l’arte è ciò che ci permette di nutrire il nostro spirito; ecco dunque quali mostre meritano di essere visitatate a Milano durante il mese di dicembre, con relativi orari e prezzi!

Mostre a Milano: cosa vedere a dicembre 2023

Dicembre, con la sua aria natalizia, sembra quasi alimentare il nostro desiderio di bello e Milano con la sua programmazione è pronta a soddisfarlo. Ecco le mostre proposte dalla città ambrosiana.

Palazzo reale

Palazzo reale offre una programmazione eterogenea, che spazia dalla fotografia alla pittura. Dal 20 settembre al 2023 al 21 gennaio 2024 verrà, infatti, ospitata “Humanity”, prima mostra personale italiana di Jimmy Nelson, uno dei più affascinanti fotografi della scena contemporanea!

Dal 31 ottobre 2023 al 3 marzo 2024 verrà accolta “Goya. La ribellione della ragione”, mostra che permetteerà di scoprire l’evoluzione artistica del maestro spagnolo che visse una delle epoche più turbolente: dalla fine dell’Antico Regime fino alla Restaurazione assolutista.

Le due mostre saranno entrambe disponibili dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, il giovedì invece potranno essere visitate fino alle 22.3o. Il costo del biglietto intero sarà di 15,00 euro, ridotto 13,00.

Museo del Novecento

Dal 18 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 al Museo del Novecento sarà possibile ammirare il lavoro di Gabriella Ciancimino: “Getsemani”, un wall painting che secondo l’artista permetterà all’uomo “di risvegliarsi dal sonno del mondo” e entrare in contatto con culture diverse.

Museo delle culture

“Vincent Van Gogh. Pittore Colto” mostra un lato spesso poco considerato dell’artista olandese: le sue influenze culturali. Attraverso un percorso temanco, l’esposizione mette in rilievo la passione per i libri e la fascinazione di Van Gogh per il Giappone in tutte le sue forme. L’esposizione, visitabile dal 21 settembre 2023, rimarrà aprta fino al 28 gennaio 2024, al costo di 18,00 euro.

Il Mudec, dal 25 ottobre 2023 al 10 marzo 2024 ospiterà anche la mostra intitolata “Rodin e la danza”, che indagherà il rapporto dello scultore francese con il mondo della danza! L’esposizione sarà visitabile dalle 9.30 alle 19.30, al costo di 19,90 euro.