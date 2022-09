Roberto Bolle da' lezioni di danza in Duomo: presenti 1600 allievi

Grande successo per "Ballo in bianco", la lezione collettiva con allievi da tutta Italia

Nella giornata di domenica 4 settembre piazza del Duomo si è colorata di bianco, ospitando i 1.607 allievi che hanno riempito lo spazio fin dalle sette di mattina.

Danza, Roberto Bolle in Duomo: sul palchetto anche Nicoletta Manni

La lezione collettiva di danza con l’étoile Roberto Bolle ha riscosso un enorme successo.

All’evento, inserito nella cornice di ‘OnDance’ (la manifestazione dedicata a ogni forma di ballo), hanno partecipato allievi da tutta Italia -dai 5 anni in su-.

Sul palchetto al centro di piazza del Duomo si è presentata, a sorpresa, Nicoletta Manni, Prima ballerina del Teatro alla Scala. I ballerini hanno eseguito gli esercizi alla sbarra impartiti da Bolle per una quarantina di minuti: dal riscaldamento ad attività sempre più impegnative, mentre il pubblico ha applaudito a ogni passaggio.

Danza, Roberto Bolle in Duomo: un momento per stare insieme

L’étoile ha commentato: “La danza deve essere difesa e sostenuta. Vedere questa piazza piena e tanto entusiasmo, ma anche tanta disciplina, è stata un’emozione fortissima. È l’immagine scelta quest’anno per lanciare a tutti, e soprattutto alle istituzioni, il messaggio dell’importanza della danza, come passione, momento per stare insieme e lavoro”.

Il Ballo in Bianco è stato realizzato in collaborazione con AssoDanza, associazione di tutela e rappresentanza del mondo della Danza che conta in Italia oltre 10.000 associazioni tutelate.

