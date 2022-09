Ballo in bianco, Roberto Bolle porta 1.500 persone in Piazza Duomo

Dal 2 al 5 settembre si svolgerà OnDance 2022, la kermesse dedicata alla danza voluta da Roberto Bolle

In Piazza Duomo andrà in scena l’evento Ballo in bianco, il flash mob di domenica 4, nonché la grande novità di OnDance 2022.

Ballo in bianco, Roberto Bolle: la nuova edizione di OnDance

A partire dalle ore 10:00 di domenica, Roberto Bolle si dedicherà ad una lezione di danza a cui parteciperanno 1.500 ballerini provenienti dalle scuole di danza di tutta Italia per un imperdibile spettacolo a cielo aperto nel cuore di Milano.

Appena tornato dall’Australia, l’étoile è pronto per la quinta edizione di OnDance, da venerdì 2 a lunedì 5 settembre al Castello.

Ballo in bianco, Roberto Bolle: “La danza merita la massima attenzione”

Dopo l’appello alla Camera dei Deputati dello scorso dicembre, Bolle prepara il suo nuovo messaggio a sostegno del settore durante On Dance. “Dopo l’audizione alla Camera era stato creato un tavolo istituzionale, è stato prodotto un documento che doveva essere portato all’attenzione del ministero, ma ora ci sono le elezioni, quindi bisognerà aspettare il prossimo governo per capire come si potrà andare avanti”, ha affermato l’étoile.

Il lavoro del tavolo andava nella giusta direzione: rivedere la ridistribuzione del Fus, incentivare le compagnie italiane e le produzioni. Bolle sottolinea: “La danza merita la massima attenzione, un’attenzione che negli ultimi decenni non c’è mai stata”.

Ballo in bianco, Roberto Bolle: il Final Show

Essendo un’edizione di inclusività, l’obiettivo è coinvolgere un pubblico ancora più grande e diverso. Nell’ultima serata di lunedì, in occasione del Final Show, Roberto Bolle ha riservato 500 posti a persone in difficoltà, indicate dall’assessorato alle Politiche sociali, al fine di regalare loro un’esperienza emotiva e formativa.

Ad aprire lo spettacolo ci saranno i Kataklò, e l’Accademia Ucraina. Inoltre, ci saranno Michele Esposito e Giulia Stabile. Bolle danzerà con Nicoletta Manni e Antonella Albano.

