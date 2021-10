Wonder Woman in mostra a Milano: l’eroina compie 80 anni

Il 21 ottobre 2021, Wonder Woman ha celebrato i suoi 80 anni: la mostra a Palazzo Morano.

Il capoluogo lombardo ospiterà una mostra per omaggiare l’unica ed inimitabile Wonder Woman. Dal 17 novembre, Palazzo Morano racconterà storia e mito grazie ad una magica esposizione.

Mostra Wonder Woman, since 1941

In collaborazione con Warner Bros e Dc Comics, 24 Ore Cultura dedica all’eroina la rassegna “Wonder Woman.

Il mito”. Lo psicologo americano, William Moulton Marston, ideò il personaggio nel lontano 1941, con le prime illustrazioni di Harry G. Peter. Negli anni ’70, Lynda Carter interpretò Wonder Woman nella serie televisiva americana.

Mostra Wonder Woman: filmografia

Prima nel 2017, e subito dopo nel 2020, la supereroina giunge sul grande schermo con i film Wonder Woman e Wonder Woman 1984. Interpretata dall’attrice e modella israeliana, Gal Gadot, deve il suo debutto nelle pagine di All Star Comics #8.

Wonder Woman, il cui nome umano è Diana Prince, è un giovane membro della tribù di donne delle Amazzoni.

Mostra Wonder Woman: tra fumetti e costumi

La mostra, ricca di fumetti e videoinstallazioni, eleverà i valori di uguaglianza, lealtà e lotta contro ogni forma di ingiustizia, simboli chiave della protagonista. I visitatori si troveranno di fronte a tavole e fumetti originali provenienti dall’archivio DC a Burbank -California- e da collezionisti privati.

Inoltre, potranno ammirare i costumi originali di scena dei film Warner Bros. Pictures ‘Wonder Woman’ -2017- e ‘Wonder Woman 1984’ -2020-, oltre ad alcune reliquie dei set, come scudi, spade, archi e frecce.

