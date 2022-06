Ai bambini piace il cibo della mensa scolastica: bocciato dai genitori

Al 61% dei bambini piace il cibo della mensa: i dati del sondaggio del Comune di Milano

Dalla rilevazione sulla qualità percepita del servizio di refezione scolastica effettuato da palazzo Marino e Milano ristorazione emerge che alla maggior parte dei bambini delle scuole meneghine piace il cibo della mensa, mentre la maggior parte dei genitori lo boccia.

Mensa scolastica Milano: i dati dei bambini

Nel mese di novembre 2021 sono stati somministrati 3.168 questionari in 31 scuole primarie: hanno risposto 2.901 bambini, superando il 90% di risposte. Tra il mese di dicembre 2021 e gennaio 2022, sono stati inviati 41.726 questionari a genitori di bambini e bambine di scuole dell’infanzia e primaria, con una risposta del 30% circa.

Gli insegnanti hanno utilizzato la compilazione del questionario come momento di educazione alimentare.

Nel sondaggio veniva richiesto un parere sulle pietanze, sulla quantità e varietà, se il servizio erasoddisfacente e se gli spazi in cui viene servito sono gradevoli. Il 60,5% ha risposto in modo positivo. Oltre l’80% apprezza la gentilezza e la disponibilità delle persone che distribuiscono il cibo, la pulizia delle posate e dei luoghi in cui i cibi sono serviti.

Mensa scolastica Milano: l’85% dei genitori è soddisfatto del progetto “Frutta a metà mattina”

Per quanto riguarda le domande sottoposte ai genitori, invece, sono stati trattati diversi temi per sapere quanto mamme e papà conoscono il servizio mensa. Il 9,4% degli intervistati ha preso parte alla commissione mensa, mentre il 32,9% conosce le attività della Rappresentanza cittadina. Inoltre, il 30,9% degli intervistati sa perfettamente da quali centri cottura arrivano i pasti serviti nelle scuole dei loro bambini. Il 55,2% conosce il progetto ‘Sacchetto Salvamerenda’ e il 40,3% è a conoscenza di ‘Frutta a metà mattina’.

L’85% degli intervistati è soddisfatto del progetto ‘Frutta a metà mattina’ e l’87,6% dei casi auspica che sia mantenuto anche in futuro.

Confrontando la percezione del servizio tra i bambini della scuola primaria con quella dei genitori si scopre che alla domanda ‘In generale ti piace il cibo mangiato a scuola’ risponde positivamente il 61% dei bimbi, mentre solo il 49% dei genitori lo gradisce.

Mensa scolastica Milano: sito online e app

Il sondaggio ha chiesto, inoltre, una valutazione sul sito di Milano ristorazione e sugli altri strumenti attraverso i quali mamme e papà possono informarsi sul cibo servito sulle tavole delle mense.

Oltre il 75% dei genitori è soddisfatto del servizio on line di iscrizione al servizio, e oltre il 90% dichiara di averlo utilizzato almeno una volta. Meno conosciuta l’app, sulla quale Milano ristorazione investirà prossimamente per renderla più utilizzata e rispondente alle richieste dei genitori.

