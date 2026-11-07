Un pomeriggio d'estate a Milano, giovani musicisti si alternano al violino, al violoncello e al pianoforte in un concerto gratuito.

Il prossimo 8 novembre la Casa della Memoria di Milano aprirà le sue porte a una serata di musica classica dedicata ai giovani interpreti. L’iniziativa, inserita nella rassegna Note per ricordare l’infanzia – memoria del futuro, vuole offrire al pubblico un’esperienza sonora che coniughi tradizione e freschezza, valorizzando il talento di musicisti emergenti.

Organizzato dall’Associazione musicale Roberto Franceschi, il concerto è gratuito e prevede ingresso libero, ma i posti sono limitati. L’orario di inizio è fissato per le 11:30, un momento ideale per accogliere famiglie, studenti e appassionati che desiderano immergersi in melodie di violino, violoncello e pianoforte in un contesto culturale accessibile.

Il concerto “Note per ricordare l’infanzia – memoria del futuro”

Il programma prevede un percorso musicale pensato per far rivivere ricordi d’infanzia attraverso brani classici reinterpretati da giovani esecutori. Tra i pezzi scelti spiccano opere di Mozart, Beethoven e Debussy, selezionate per la loro capacità di suscitare emozioni profonde e, al contempo, di stimolare la riflessione sul tema della memoria collettiva. Ogni esecuzione sarà accompagnata da una breve introduzione che contestualizza il brano, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Le sonorità che attraversano il tempo

Le sonorità del violino e del violoncello si intrecciano con la delicatezza del pianoforte, creando un dialogo armonico che ricorda i momenti spensierati dell’infanzia e al tempo stesso guarda al futuro. Il concerto è strutturato in tre parti principali, ognuna dedicata a una diversa fase della crescita emotiva, ponendo l’ascoltatore al centro di un viaggio sensoriale.

I giovani interpreti sul palco della Casa della Memoria

Tra i musicisti che saliranno sul palco troviamo il violoncellista Riccardo Laganè e la sua collega Cecilia Repici, entrambi noti per la loro interpretazione intensa e sensibile. Il violino è affidato a Michele Turconi, la cui tecnica raffinata promette di dare vita a passaggi virtuosistici. Sul pianoforte, Ruggero Laganè e Ilaria Costantino offriranno un accompagnamento ricco di sfumature, capace di sostenere e valorizzare le linee melodiche degli archi. Tutti gli artisti sono considerati giovani talenti e rappresentano la nuova generazione di interpreti della musica classica.

Come arrivare e informazioni pratiche

La sede, situata in via Confalonieri 14, è facilmente raggiungibile con le linee della metropolitana lilla e verde, garantendo un accesso comodo sia per i residenti che per i visitatori fuori città. Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’associazione al numero 328 8149749 o via e-mail all’indirizzo info@. La direzione amministrativa dell’evento si trova in via Cagliero 20, Milano, dove è possibile reperire anche il sito web dell’associazione per eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto.