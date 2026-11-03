Incontro letterario con Maurilio Riva il 05-11-2026 alla Biblioteca Comunale di Segrate: presentazione del romanzo e dialogo aperto con il pubblico. Ingresso gratuito.

Il 5 novembre 2026 alla Biblioteca Comunale di Segrate – Centro Civico Giuseppe Verdi si terrà un incontro con l’autore Maurilio Riva dedicato al suo romanzo. L’appuntamento, previsto per le 18.30, offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire le tematiche dell’opera attraverso un confronto diretto con l’autore e una lettura delle suggestioni narrative che attraversano il testo.

La serata è pensata come un percorso di ascolto e scambio: chi partecipa potrà porre domande, condividere impressioni e seguire le riflessioni che emergono dalle pagine del romanzo, dove si intrecciano momenti di fiducia nel futuro e passaggi caratterizzati da difficoltà emotive. L’evento è a ingresso libero e gratuito, aperto a chiunque voglia avvicinarsi alla lettura e al dialogo letterario.

Dettagli dell’incontro con Maurilio Riva

Nell’incontro l’autore presenterà il libro e dialogherà con il pubblico sui temi principali dell’opera, con letture selezionate e interventi che mettono in evidenza la tensione narrativa tra speranza e fragilità. Il formato dell’evento favorisce la partecipazione attiva dei presenti: domande e commenti saranno benvenuti, in modo da creare un confronto diretto e informale tra autore e lettori. La scelta della sede, il Centro Civico Giuseppe Verdi, vuole valorizzare lo spazio pubblico come luogo di cultura condivisa.

Contenuti principali discussi

Durante la serata saranno affrontati elementi narrativi centrali come la costruzione dei personaggi, il ritmo della narrazione e le scelte stilistiche che sostengono il tema della speranza alternata a momenti di difficoltà. L’evento si propone di mettere in luce non solo la trama, ma anche il valore delle esperienze umane raccontate nel romanzo, sottolineando come la letteratura possa offrire strumenti di riflessione personale e collettiva. Il dialogo con l’autore permetterà di contestualizzare le scelte creative e di approfondire il senso delle vicende proposte.

Informazioni pratiche e contatti della Biblioteca di Segrate

La presentazione avrà luogo presso la Biblioteca Comunale di Segrate – Centro Civico Giuseppe Verdi, in Via XXV Aprile 34, Segrate (MI). L’appuntamento è organizzato dalla Biblioteca di Segrate in collaborazione con il Comune di Segrate. L’ingresso è libero e non è prevista la prenotazione obbligatoria, tuttavia chi desidera ulteriori informazioni può contattare direttamente la biblioteca.

Contatti per informazioni

Per chiarimenti e dettagli logistici è possibile chiamare il numero 02 2690 2374 o 02 269021, oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca.segrate@. L’indirizzo della sede è ripetuto per comodità: Via XXV Aprile 34, Segrate (MI). Queste informazioni permettono di organizzare la propria partecipazione e di avere indicazioni relative a orari, accessibilità e modalità di svolgimento dell’incontro.

La segnalazione di questo appuntamento è stata inserita il 27-10-2026 dalla redazione dedicata agli eventi. La presenza dell’autore e la natura pubblica dell’iniziativa rendono la serata un’occasione per avvicinare il pubblico alla letteratura contemporanea e per promuovere lo scambio culturale sul territorio.