Una proiezione fantasy a tema Halloween illumina la piazzetta di Sedriano, con un episodio inedito di Solsgate e premi per i partecipanti

Il tardo pomeriggio di sabato 31 ottobre la piccola cittadina di Sedriano si trasformerà in un palcoscenico di incanto. La piazzetta San Francesco, cuore del centro storico, ospiterà una festa di Halloween che combina mistero, laboratori creativi e la presentazione di un contenuto audiovisivo assolutamente nuovo.

Evento di Halloween a Sedriano: data, luogo e promotori

Organizzato congiuntamente dalla Pro Loco di Sedriano e dall’Ufficio Eventi del Comune, l’iniziativa prevede una serie di attività per famiglie, tra cui giochi, truccabimbi e un’area dedicata alle sperimentazioni artistiche. Il fulcro della serata, previsto per le ore 19:10, sarà la proiezione di un episodio speciale di Solsgate, marchio indipendente di animazione fantasy nato a Sedriano.

Solsgate: dall’idea al primo episodio animato

Il progetto nasce dall’entusiasmo del giovane Andrea Antonio Ricchiuti, sedrianese di 31 anni, che ha trasformato una sua passione per la narrazione in un universo multimediale. Il risultato è Solsgate, una serie fantasy che si è sviluppata a partire da un originale gioco da tavolo, attualmente in fase finale di realizzazione.

Le origini e il percorso creativo

Il concetto prende forma nel 2014 sotto il nome di “Solsmaster“, per poi subire una pausa e ritornare con la denominazione attuale. Ricchiuti ha dichiarato che l’intelligenza artificiale è stata decisiva per dare vita a personaggi e ambientazioni, consentendogli di tradurre la propria immaginazione in animazione. Il pilota, intitolato “Il prisma dell’oblio”, è stato mostrato al pubblico il 7 settembre, suscitando grande curiosità.

Collaborazioni e prospettive future

Il lavoro è stato arricchito dal contributo di Sara Cusumano e Simone Ranzani, i quali hanno affiancato Ricchiuti nella fase di sperimentazione grafica. La serie è già presente su YouTube con più di 4 000 iscritti e prevede il lancio di nuovi episodi a partire dal 2027. Parallelamente, è in cantiere un film d’animazione 3D destinato a un pubblico giovane, nonché il completamento del gioco da tavolo originale.

Programma della serata e premi per i partecipanti

Durante la festa, oltre alla proiezione dell’episodio “Il prisma dell’oblio”, sarà allestito un gioco a tema dal quale i partecipanti potranno vincere gadget esclusivi creati per l’occasione. L’evento rappresenta anche il momento in cui verrà presentata una nuova veste grafica della serie, frutto di un lavoro di perfezionamento dei personaggi e delle ambientazioni.

Ricchiuti ha ringraziato il Comune di Sedriano, in particolare il sindaco Marco Re e l’assessore Valentina Ceccarelli, per il sostegno logistico e finanziario. Ha inoltre anticipato che sono in corso ulteriori iniziative comuni, già in preparazione per il periodo natalizio.

La serata del 31 ottobre promette di unire tradizione locale e creatività digitale, offrendo a grandi e piccoli una esperienza immersiva nell’universo di Solsgate. Un’occasione unica per scoprire un progetto indipendente che potrebbe presto conquistare un pubblico più ampio, grazie anche alla spinta data dalle istituzioni e dalla comunità sedrianese.