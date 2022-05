Concerti, Milano riconquista la musica live: da Vasco Rossi a Elton John

Sul palco anche i Liftiba, De Gregori e i Rolling Stones: lievitano i prezzi dei concerti

Milano offre una nuovissima stagione di concerti: sul palco musica rock, metal e rap. Nel frattempo, dall’attuale programmazione meneghina svanisce il jazz.

Concerti live Milano, Trotta: “I biglietti costano troppo”

Lo storico promoter di Bruce Springsteen, Claudio Trotta, sottolinea: “I biglietti costano troppo in una congiuntura storica come questa; e molti promoter subiranno danni ingenti per l’invenduto, soprattutto per i concerti medio-piccoli sia pure di qualità”.

Concerti live Milano: sul palco le grandi star

Martedì 24 maggio Vasco Rossi debutterà all’ippodromo della Maura -quello del trotto-. Nel frattempo, all’Alcatraz si esibiranno anche i Litfiba: la band dice addio alle scene live con il tour “L’ultimo girone”. Domenica 29 maggio sarà la volta di Francesco De Gregori che presenterà all’Alcatraz le sue Greatest Hits, tra cui “Atlantide”. Sabato 4 giugno Elton John farà tappa a San Siro per il suo ultimo concerto italiano.

Rocketman aveva annunciato: “Mi congederò nel modo più grande possibile, esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto”. Martedì 21 giugno i Rolling Stones tornano in Italia con un concerto allo stadio San Siro: festeggeranno 60 anni di carriera.

Concerti live Milano: i festival

Nell’estate 2022 torna anche I-DAYS Milano, uno dei maggiori Festival italiani ed europei che si svolgerà all’Ippodromo “La Maura”.

Cancellato il concerto dei Foo Fighters e quello degli Aerosmith, confermati i Green Day e i Weezer che si esibiranno mercoledì 15 giugno.

Prosegue anche il festival di Villa Arconati: il 7 luglio andrà in scena Dargen D’Amico, il 9 il pianista Enrico Intra e il 10 si terrà il concerto di Alan Clark, storico tastierista dei Dire Straits, che si esibirà a Castellazzo di Bollate all’alba; finale il 19 luglio con la Wedding & Funeral Band di Goran Bregovic.

Il 10 luglio tornano in concerto a Milano i Guns N’ Roses, la storica hard rock band americana. Il 20 luglio, invece, sarà la volta dell’artista belga Stromae al Milano Summer Festival-Ippodromo che ospita anche, fra gli altri, Alice Cooper (29/6), Chemical Brothers (il 7/7) e Gazzelle (17/7).

Il 6 luglio sul palco di San Siro salirà Salmo, segue la doppietta di Max Pezzali il 15 e 16 luglio e quella di Ultimo il 24 e 25 luglio.

