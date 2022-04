Concerto Rolling Stones, la band torna a Milano: la storia del rock

Dopo 16 anni, i Rolling Stones saliranno sul palco di San Siro: la caccia ai biglietti per il concerto del 21 giugno.

Per festeggiare 60 anni di carriera, il prossimo 21 giugno, i Rolling Stones tornano a suonare in Italia con un concerto allo stadio San Siro di Milano.

Rolling Stones Milano: il primo tour senza il grande Watts

Il palco meneghino è lo stesso che li vide protagonisti nel 2006, ben 16 anni fa: lo stesso palcoscenico che dal 1980 ha ospitato la storia del rock e della musica internazionale.

L’unica differenza sarà l’assenza del grande Charlie Watts, il batterista scomparso nel 2021.

Per accendere gli animi dei fan, Mick Jagger ha deciso di mostrarsi sulle spiagge della Giamaica con la chitarra in mano. Ovviamente non poteva mancare il post su Instagram con la seguente didascalia: “A little downtime before things get busy!”, ovvero “Un po’ di tempo libero prima di ricominciare ad essere impegnato!”. I Rolling Stones, attivi anche su Twitter, hanno pubblicato un video con la bocca e la lingua posizionate su diverse città d’Europa: “Can’t you hear me knocking”.

Rolling Stones Milano: la terza volta sul palco di San Siro

Il concerto delle pietre rotolanti sarà l’evento clou dell’estate a Milano. I fan della leggendaria band britannica non hanno potuto fare altro che accogliere la notizia con gioia ed entusiasmo. La band ha già assaporato l’atmosfera di San Siro altre due volte. Nel 2003 avevano intonato in omaggio a Bob Dylan e a loro stessi ‘Like a Rolling Stone‘, mentre la scaletta fu la stessa che replicarono poi nel 2006: Brown Sugar, Start Me Up, You Can’t Always Get What You Want, Sympathy For The Devil, Gimme Shelter, Honky Tonk Women, Satisfaction, Jumping Jack Flash.

Rolling Stones Milano: i biglietti

I biglietti per i Rolling Stones a San Siro sono acquistabili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket: per tutte le informazioni è possibile consultare il sito della band rollingstones.com.

I biglietti sono nominali: ciascuno riporta nome e cognome dell’utilizzatore immessi in fase d’acquisto e il giorno dell’evento, oltre al biglietto, è richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

L’eventuale cambio di nominativo è consentito da lunedì 18 aprile 2022.

