Giovedì 19 vertice in prefettura: le forze dell'ordine sorveglieranno tutto il centro

A Milano si preannuncia un weekend impegnativo e ricco di eventi. I tre appuntamenti tanto attesi vedranno le forze dell’ordine impegnate nei controlli.

Eventi weekend Milano: lo scudetto di serie A

Nella giornata di giovedì 19 maggio è prevista la seduta del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura, affinché tutto si svolga nel modo più sicuro e sereno possibile.

Per quanto riguarda la festa per lo scudetto di Serie A si deciderà tutto all’ultimo: Inter e Milan giocheranno domenica alle ore 18 per il rush finale di campionato. I rossoneri, in trasferta contro il Sassuolo, probabilmente -in caso di vittoria- riceveranno la coppa direttamente post partita a Reggio Emilia. Successivamente, lunedì 23 si starebbe organizzando un giro della squadra per la città a bordo di un pullman scoperto.

Qualora lo scudetto venisse consegnato ai nerazzurri, le celebrazioni avverranno a San Siro, dove sono attesi oltre 70mila tifosi.

Eventi weekend Milano: il concertone in Piazza Duomo

Sabato 21, alle ore 20:30, piazza Duomo ospiterà il tradizionale concerto di Radio Italia. Sul palco si esibiranno ben 15 artisti: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti. Non sono previste limitazioni particolari dal punto di vista sanitario.

Eventi weekend Milano: PianoCity offre oltre 200 concerti gratuiti

Venerdì 20 riparte l’undicesima edizione di PianoCity con oltre 200 concerti gratuiti in programma. Attesi tre giorni di musica in tutta la città. L’inaugurazione vedrà sul palco Abdullah Ibrahim, 87 anni, pianista sudafricano che oltre ad aver segnato la storia del jazz è anche un simbolo della storia del suo Paese e della lotta contro l’apartheid.

Ci si sposterà dai giardini della Gam di via Palestro ad altri luoghi del centro per passare poi in quelli più periferici.

LEGGI ANCHE: Il ciclone Hannibal arriva a Milano: temperature fino a 35 gradi