Cosa fare a Milano nel week-end dal 15 al 17 ottobre: gli eventi

Dalle Giornate Fai, al teatro; dalle sagre agli eventi per famiglie. Scopriamo gli eventi

A Milano vi attende un weekend all’insegna della cultura: non mancheranno mostre, spettacoli teatrali e l’appuntamento con le Giornate Fai.

Eventi Milano 15-17 ottobre: le mostre

Per l’intero weekend, in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, si terrà la mostra ‘The way we are’ da Armani Silos, mentre Palazzo Reale ospiterà le opere di Claude Monet in un percorso con ben 53 opere.

Appassionati di fotografia? Non potete mancare alla mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo: la Wildlife Photographer of the year, presso Palazzo Francesco Turati. Da non perdere, in Galleria Antonio Colombo, la mostra con le foto di Oliviero Toscani. Entrambe disponibili per tutto il weekend.

Sabato 16 e domenica 17 il Mudec vi da’ l’occasione di partecipare alla mostra Donne, Messico e Libertà di Tina Modotti.

Per tutto weekend, il Museo del Novecento offre 3 appuntamenti imperdibili: le opere di Mario Sironi a sessant’anni dalla scomparsa del grande artista, le fotografie di Anna Valeria Borsari, dedicate ai temi dell’identità e del rapporto tra realtà e rappresentazione e le due opere di Marinella Senatore, vincitrice del Premio Acacia.

Amanti dell’arte contemporanea? Allora questo weekend dovete fare un salto da Pirelli Hangar Bicocca: la personale di Cattelan vi stupirà. Al Teatro Nuovo, invece, ci sarà la mostra immersiva dedicata a Banksy: una rassegna del lavoro, delle influenze e dell’ispirazione del grande artista.

Se volete partecipare alla mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi -disponibile tutto il weekend- basterà recarsi all’Enterprise Hotel.

Da venerdì 15 a domenica 17 vi aspettano, al Castello Sforzesco, la mostra sulla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo e la mostra di Tiepolo e Canaletto dedicata al Settecento veneziano.

Il Teatro alla Scala sarà rifugio per l’esibizione virtuale dedicata a Caruso, Corelli e Di Stefano, i miti del canto italiano.

Disponibile tutto il weekend anche la mostra ‘Sotto il cielo di Nut. Egitto divino’ al Museo Archeologico: svelerà le bellezze dell’antico Egitto.

Eventi Milano 15-17 ottobre: le Giornate Fai d’Autunno

Se siete amanti dei beni del FAI -Fondo Ambiente Italiano- sabato 16 e domenica 17 è obbligatorio visitare Villa Necchi Campiglio e Palazzina Appiani, solitamente inaccessibili.

Eventi Milano 15-17 ottobre: teatro e cinema

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17, il Piccolo mette in scena uno degli spettacoli più storici di Milano: Arlecchino servitore di due padroni, il quale risale al 1947; mentre il Teatro Filodrammatici ospita lo spettacolo Vieux Carré. Autoritratto dell’artista da giovane, l’opera di Tennessee Williams che per la prima volta arriva in Italia.

Imperdibile il musical Pretty Woman, al Teatro Nazionale, a differenza del Martinitt che ospita lo spettacolo Il Test: una commedia spagnola che tirerà su il morale del pubblico.

Per l’intero weekend, alla Cineteca Milano Mic saranno proiettati i film dedicati al grande Alberto Lattuada.

Eventi gratis Milano 15-17 ottobre

Non vengono meno gli eventi gratuiti del weekend: venerdì 15, in Bicocca, ci sarà la mostra sugli oceani, mentre al Garden Steflor di Paderno Dugnano, per tutto il fine settimana, si terrà il festival d’autunno, per scoprire piante e fiori.

Eventi Milano 15-17 ottobre dedicati ai bambini

Gli orti di CityLife, nelle giornate di sabato e domenica dedicheranno ai bimbi i laboratori con Flora et Decora, mentre per tutto il week-end, il Mudec sarà impegnato nella mostra dedicata ai capolavori Disney, tra cui Hercules e La Sirenetta. Nella giornata di domenica 17 lo Spazio Teatro 89 ospiterà una rassegna teatrale con numerosi spettacoli per bambini.

Eventi Milano 15-17 ottobre per gli amanti del cibo

Tornano le sagre: la festa dei pizzoccheri a Senago offre un’infinità di specialità culinarie, tra cui risotto con ossobuco, cassoeula, polenta con zola e porcini; mentre la Sagra della caldarrosta a Trezzano Rosa, oltre alle caldarroste gratis organizzerà numerosi eventi musicali.

Eventi Milano 15-17 ottobre: serate e concerti

Weekend di musica: lo Spirit de Milan ospita il festival dello swing, tra corsi di ballo e musica live e i concerti di musica elettronica di Parade E Électronicque_Paesaggi Sonori distribuiti tra tre luoghi di Milano, la Fabbrica Del Vapore, il Teatro Arsenale e il Centro sociale Barrio’s Barona.

Eventi Milano 15-17 ottobre: incontri e manifestazioni

Sabato 16, piazza Sant’Eustorgio accoglierà la Notte dei senza fissi dimora, dimostrando solidarietà accompagnata da arte e musica. L’intero fine settimana offrirà, inoltre, uno spettacolo entusiasmante con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo come acrobati, comici e clown al Circo di Mosca all’Idroscalo.

