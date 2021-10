Parade Électronique 2021: a Milano 13 concerti

Presentata la quinta edizione di Parade Électronique 2021 Paesaggi Sonori

Dal 9 ottobre al 26 novembre va in scena la Parade Électronique 2021, con un nuovo programma, decisamente ampliato in confronto a quello delle edizioni precedenti.

Parade Électronique 2021: i luoghi

I 13 concerti di Musica Elettronica saranno distribuiti in tre luoghi di Milano: Fabbrica Del Vapore, Teatro Arsenale e Centro sociale Barrio’s Barona.

La rassegna è organizzata da MMT Creative Lab: l’associazione culturale milanese che mette al centro della sua ricerca la musica elettronica e il suo spazio d’azione.

Parade Électronique 2021: la ‘Città che cambia’

Il tema del 2021? L’elaborazione della visione specifica di ciascun musicista della “Città che cambia”. Diverse città, con storie uniche, particolari e problematiche sociali verranno interpretate e rappresentate attenendosi a canoni ed estetiche musicali alternative.

A disposizione non solo concerti, ma anche incontri con critici musicali, filosofi, scrittori che, insieme agli artisti introdurranno le diverse performance. La programmazione raccoglie diverse essenze della Musica Elettronica, facendole interagire in un percorso pionieristico fuori da ogni schema tradizionale.

Parade Électronique 2021: gli artisti

Tra gli artisti presenti anche la violinista Federica Furlani (“Live Soundscape”) e la produttrice Katatonic Silentio (“KS Live”). Non possono mancare gli artisti che hanno fatto la storia dell’elettroacustica mondiale come Alvin Curran, sul palco insieme a Walter Prati, per presentare il loro “Community Garden”.

E ancora Francesco Giomi, i Kromos 4Tet, Andrea Valle, Massimo Colombo, Guglielmo Prati, Black Track e infine il dj set di Kakofonico.

