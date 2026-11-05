Cerimonie nazionali e iniziative locali celebrano l’Unità e le Forze Armate con corone d’alloro, concerti e ricordo dei caduti.

Il 4 novembre 2026 l’Italia ha vissuto una giornata ricca di ufficialità, simboli e manifestazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e per la Giornata delle Forze Armate. Dalle alzate di bandiere a Roma fino a piccoli eventi nei paesi della Lombardia, il Paese ha voluto ricordare il sacrificio di chi ha difeso la Patria, rinnovando il legame tra cittadinanza e istituzioni.

Cerimonia nazionale a Roma: la deposizione della corona d’alloro

Nel cuore della capitale, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presenziato alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, situata sull’Altare della Patria. Il gesto, compiuto dal Capo dello Stato, ha segnato il culmine della celebrazione istituzionale, sottolineando il valore del sacrificio dei quasi settocentomila soldati morti nella Prima guerra mondiale. Il rito, caratterizzato da una solenne marcia musicale, ha coinvolto anche i più alti ranghi militari, ricordando come la vittoria del 1918 abbia sancito l’indipendenza e l’unità del Paese.

Le celebrazioni nei comuni del Nord: da Dugnano a Palazzolo Milanese

Parallelamente al rito capitolino, numerosi comuni lombardi hanno organizzato la deposizione delle corone d’alloro a partire dalle ore 9.00. Tra i luoghi interessati figurano la Piazza della Resistenza a Dugnano, il murale di via Mascagni a Calderara, i Giardini della Costituzione a Villaggio Ambrosiano, il Monumento ai Caduti del Cimitero di Cassina Amata, la Piazza Hiroshima a Palazzolo Milanese e la Piazza della Chiesa di Incirano. Ogni sede ha visto l’alzabandiera e la presenza di autorità civili, militari e associazioni di veterani, rafforzando il messaggio di unità e di rispetto per la memoria storica.

Programma del 8 novembre a Paderno Dugnano

La ricorrenza è proseguita domenica 8 novembre con un appuntamento a Paderno Dugnano. Alle 9.15, autorità civili, militari e associazioni combattentistiche si sono radunate al Monumento ai Caduti in via IV Novembre per l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e discorsi commemorativi. La Banda Comunale di Paderno Dugnano ha animato una breve esibizione, seguita da un corteo per le vie Roma e Gramsci fino alla Piazza della Resistenza. Alle 11.00, la Santa Messa commemorativa dei Caduti in Guerra è stata celebrata nella chiesa Santi Nazaro e Celso. In caso di pioggia, i discorsi si sono spostati nella Sala Consiliare “Tina Anselmi”.

Lucca e il coinvolgimento giovanile

Nel centro Italia, Lucca ha ospitato una solenne cerimonia nel Cortile degli Svizzeri. Il Prefetto Cristina Favilli, affiancata dal Colonnello Michele Lastella dei carabinieri, ha guidato la cerimonia con la presenza dei rappresentanti delle Forze Armate, della Polizia, delle autorità provinciali e di associazioni d’arte. I ragazzi delle scuole “Giovanni Pascoli” e “Dante Alighieri” hanno partecipato attivamente, avvicinando le nuove generazioni ai valori civici e alla storia militare. Una corona d’alloro è stata deposta davanti alla lapide dei Caduti dell’Arma in piazza XX Settembre, mentre i comuni hanno onorato, per la prima volta, i 47 monumenti ai caduti delle frazioni con depositi coordinati dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Significato storico e composizione delle Forze Armate

Il 4 novembre non è solo una data di festa, ma anche un richiamo al bollettino della Vittoria del 1918, che annunciò la resa dell’Impero Austro-Ungarico. Quel documento, incastonato nelle cannoni catturate, celebrò la vittoria italiana dopo 41 mesi di guerra. Oggi la Giornata dell’Unità Nazionale rimanda a quegli ideali risorgimentali con la Costituzione repubblicana del 1948. Le Forze Armate della Repubblica Italiana comprendono l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e l’Arma dei Carabinieri, riconosciuti dal D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 297 come forza armata autonoma. Al loro fianco operano la Guardia di Finanza, la Croce Rossa Italiana, le Infermiere Volontarie, il Corpo Militare dell’Esercito del Sovrano Ordine di Malta e l’Ordinariato Militare, tutti riuniti sotto la denominazione collettiva di militari. L’insieme di questi corpi testimonia l’ampiezza del ruolo difensivo e civico delle Forze Armate nel panorama italiano.