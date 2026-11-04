Rho e Corsico hanno dato vita a una giornata ricca di rituali, dal posizionamento di corone ai monumenti fino a messe solenni, per onorare i caduti e le forze armate.

Il 4 novembre è la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza istituzionale che ogni anno richiama l’attenzione su valori come la libertà, l’indipendenza e il sacrificio dei militari. Quest’anno le amministrazioni di Rho e Corsico hanno scelto la domenica 8 novembre per dare forma a una serie di eventi che, tra tradizione e novità, hanno coinvolto l’intera cittadinanza. I programmi, pubblicati con anticipo dal Comune, prevedevano cortei, deposizioni di corone ai monumenti dedicati ai caduti, messe solenni e momenti di ringraziamento verso le forze operanti in missioni internazionali.

Corteo cittadino e posa delle corone a Rho

Il rito di Rho è iniziato alle 8.15 in Piazza Marinai d’Italia, dove è stata deposta la prima corona al Monumento ai Caduti, seguita da una seconda posa davanti all’Ospedale di Circolo di Corso Europa 250. Il percorso ha attraversato il viale delle Rimembranze, con una sosta di rispetto davanti alla stele dei caduti della Prima Guerra Mondiale, per poi concludersi al Santuario della Beata Vergine Addolorata. Qui è stata celebrata una Santa Messa Solenne e la Preghiera del Combattente, prima di riprendere il corteo verso il Cimitero Centrale di Corso Europa, dove è stato reso omaggio al Sacrario dei Caduti in Guerra e al Sacrario delle Vittime Partigiane. L’evento si è chiuso in Piazza Visconti con l’alzabandiera e gli interventi della presidente dell’ANCR, Ermelinda Palmieri, e del sindaco Andrea Orlandi, accompagnati dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e dal Coro Stella Alpina.

Riconoscimenti alle forze armate in servizio

Durante il discorso del sindaco, è stata ribadita la gratitudine verso le donne e gli uomini delle Forze Armate, in particolare per il recente incidente aereo avvenuto in Bosnia. Il Sindaco Orlandi e il Vicesindaco Maria Rita Vergani hanno sottolineato come i militari, insieme al Corpo Militare della Croce Rossa, continuino a operare in missioni di pace rischiando la vita, facendo di loro un vero motivo di orgoglio nazionale.

Il corteo di Corsico: tradizione e partecipazione popolare

Nel frattempo, a Corsico il programma è partito alle 10:00 dal Municipio in via Roma 18. Il Corpo Musicale Città di Corsico ha accompagnato il corteo con marce solenni, invitando i cittadini a seguirlo lungo le vie del centro. Alle 11:30, la colonna è arrivata al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta la corona e si è tenuta la resa degli onori. Il sindaco Stefano Martino Ventura ha pronunciato un discorso commemorativo, ricordando il valore del sacrificio dei caduti e l’importanza della coesione nazionale.

Invito alla partecipazione e messaggi di speranza

Entrambe le municipalità hanno lanciato un appello alla popolazione affinché partecipasse attivamente alle cerimonie, sottolineando che la memoria dei caduti è un “ponte” tra le generazioni e un richiamo costante ai valori di pace e democrazia. Le iniziative di Rho e Corsico hanno mostrato come, anche in un contesto urbano frenetico, sia possibile ritagliarsi momenti di riflessione collettiva, valorizzando il rispetto per chi ha dato la vita per la Patria.