Una rapina a fuoco scuote il centro commerciale di Cesano Boscone, ma fortunatamente nessuno rimane ferito.

Verso le 18:30 di martedì 3 novembre, il grande centro commerciale Porte di Milano-Iper Tosano a Cesano Boscone è stato teatro di un episodio violento che ha interrotto la normale fruizione dei negozi. Un gruppo di individui mascherati è entrato nella gioielleria Gioielli di Valenza, minacciando il personale e i clienti con armi da fuoco.

Secondo le indicazioni rese note dalle autorità, gli aggressori sarebbero stati nove in totale, di cui almeno cinque muniti di fucili da caccia o fucili d’assalto. L’azione si è svolta in meno di tre minuti, ma ha lasciato un segno di panico nella zona di vendita.

Dettagli dell’azione criminale

Una volta varcata la soglia del negozio, gli assalitori hanno puntato le armi contro le commesse e il personale di vigilanza privata, intimando la consegna di denaro e gioielli. Durante la rapina è stato sparato almeno un colpo di arma da fuoco in aria, gesto che ha provocato il più rapido fuga-fuga dei clienti presenti.

Reazioni dei presenti e uso delle armi

Al suono del colpo, diversi clienti hanno gridato “Hanno un fucile, sono armati” e si sono diretti verso l’uscita posteriore del centro commerciale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Oltre alle armi da fuoco, uno dei rapinatori ha impiegato una mazza da baseball per rompere le vetrine e afferrare orologi e altri oggetti di valore.

Fuga e intervento delle forze dell’ordine

Alla conclusione dell’assalto, i criminali hanno abbandonato il locale a bordo di due autovetture attendibili, lasciando il bottino ancora non quantificato. Il corpo dei Carabinieri della Compagnia di Corsico, in particolare la Sezione Operativa, è intervenuto immediatamente, raccogliendo le testimonianze e avviando le indagini.

Procedimenti investigativi

L’area è coperta da un impianto di videosorveglianza e le registrazioni sono state messe in estrazione per identificare i volti mascherati dei responsabili. I militari hanno inoltre effettuato un sopralluogo dettagliato, verificando i danni materiali e collaborando con la vigilanza privata per ricostruire la sequenza dei fatti.

Al momento non sono state rese note né le modalità di smarrimento del bottino né la direzione presa dai fuggitivi. Le autorità hanno dichiarato che le indagini sono in corso e che il danno economico sarà quantificato a breve.

Il sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, ha espresso solidarietà alle persone coinvolte e ha sottolineato l’importanza di potenziare la sicurezza nei centri commerciali, senza fornire ulteriori dettagli operativi.