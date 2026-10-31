Occupazione a Bollate e sciopero nazionale: la protesta dei giovani in Italia

Bollate, Milano e l'Italia intera si trovano al centro di una protesta studentesca che aleggia tra allagamenti, crolli e richieste di riforma.

Una violenta pioggia ha trasformato le aule dell’istituto Primo Levi di Bollate in trappole d’acqua, facendo crollare calcinacci dal soffitto e costringendo centinaia di studenti a prendere la decisione più drastica: occupare la scuola. Il gesto, nato dalla paura per la propria incolumità, si inserisce in un più ampio movimento di rivolta giovanile che percorre l’intera penisola.

Allagamento e occupazione a Bollate: la scintilla della protesta

Il maltempo di mercoledì ha inondato diverse classi, rendendole inagibili e creando un serio rischio di lesioni. Un improvviso distacco di calcinacci ha colto di sorpresa gli studenti, i quali, temendo un possibile crollo, hanno deciso di chiudere a chiave i cancelli e di proclamare l’occupazione dell’intero edificio. La risposta è stata immediata: i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, mentre tecnici dell’impresa di manutenzione e della Città Metropolitana hanno iniziato una perlustrazione completa degli ambienti.

Le richieste dei ragazzi di Bollate

In assemblea, i rappresentanti hanno elencato le necessità più urgenti: garanzie di sicurezza, interventi di manutenzione straordinaria sui solai, e una soluzione definitiva ai problemi di infiltrazione. I genitori, accorti dal pericolo, hanno chiesto il trasferimento dei loro figli in strutture più sicure, sottolineando l’impossibilità di continuare a studiare in un edificio “così poco sicuro”.

La rete nazionale delle occupazioni studentesche

Il caso di Bollate è solo la punta dell’iceberg. Dall’inizio di ottobre, più di un centinaio di scuole in Italia sono state occupate da studenti, un fenomeno coordinato dall’organizzazione Osa attraverso la “mobilitazione permanente”. Le motivazioni variano da strutture fatiscenti a tagli al budget scolastico, passando per il disconto del carovita che grava su famiglie e giovani.

Dalle superiori alle università: un’onda di occupazioni

Tra le istituzioni più colpite figurano l’Istituto Piaget-Diaz a Roma, il liceo Levi Civita, e le sedi di Torino, Napoli, Firenze, Bologna e Genova. Anche gli atenei hanno subito l’eco della contestazione: Palazzo Giusso (Orientale Napoli), la sede di Porta di Massa della Federico II, il Campus Luigi Einaudi a Torino e la facoltà di lettere della Sapienza sono stati occupati da gruppi di studenti che chiedono più fondi per l’istruzione e un riindirizzamento delle risorse verso la scuola pubblica.

Milano, il corteo del 30 ottobre e lo sciopero generale

Il 30 ottobre, la capitale lombarda è stata teatro di un sciopero generale indetto dall’Usb e da diverse sigle autonome. Nonostante l’allerta sicurezza, i manifestanti – tra cui numerosi studenti – si sono radunati in due gruppi, hanno percorso la città fino alla Tangenziale Est, e hanno concluso il corteo in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico. Gli organizzatori hanno dichiarato una partecipazione di circa 100 mila persone, anche se i dati delle forze dell’ordine parlano di 35-40 mila.

Le rivendicazioni al centro della manifestazione

Durante il raduno, la leadership del Partito Democratico ha chiesto risposte radicali su casa, salario, costo della vita e una sanità pubblica efficace. Dalla Lega, invece, le critiche si sono concentrate su presunti “spettacoli di inciviltà” e insulti, evidenziando la polarizzazione del dibattito. La chiusura temporanea della Tangenziale Est è stata poi revocata, con la riapertura di uscite strategiche sull’A1 e A4, consentendo il ritorno alla normale viabilità.

La sinergia tra l’occupazione scolastica di Bollate, le occupazioni diffuse a livello nazionale e il grande corteo milanese indica un profondo malessere giovanile. La richiesta è chiara: infrastrutture sicure, finanziamenti adeguati per l’istruzione e politiche economiche capaci di contrastare il carovita. Fino a quando le istituzioni risponderanno, è probabile che le occupazioni continuino a segnare il calendario delle giornate politiche italiane.