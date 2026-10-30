Una Peugeot fuori controllo colpisce madre e neonato e tre scooter a Cesano Boscone, spingendo i soccorsi in elisoccorso.

Verso le 15.40 di venerdì 30 ottobre, la quiete del parcheggio dei Giardini della Costituzione, in piazza Monsignor Luigi Moneta a Cesano Boscone, è stata interrotta da uno scontro violento. Una Peugeot 208 bianca è entrata a tutta velocità nell’area di sosta, investendo una donna di 35 anni che teneva in braccio il proprio figlio di 11 mesi, oltre a travolgere tre scooter parcheggiati sullo stesso manto stradale.

Dinamica dell’incidente nel parcheggio dei Giardini della Costituzione

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, l’automobilista sembrava aver perso il controllo del veicolo proprio mentre entrava nella zona di parcheggio. Gli inquirenti ipotizzano che il conducente abbia premuto l’acceleratore al posto del freno, facendo sì che l’automobile deviasse dalla carreggiata e finisse sotto la madre e il bambino. Dopo aver finito sopra alle due persone, la vettura ha spinto contro tre scooter, lasciandoli completamente distrutti. Non sono emerse testimonianze che indichino un guasto tecnico; la pista attuale rimane quindi incentrata sull’errore umano.

Feriti: condizioni e degenze ospedaliere

Il piccolo di 11 mesi ha subito un trauma cranico, mentre la madre ha riportato traumi alla testa e alla schiena. Entrambe le vittime sono state travolte dalla vettura, costringendo gli operatori sanitari a trasportarle immediatamente in elisoccorso verso l’Ospedale Niguarda di Milano con codice giallo. L’altro ferito, una donna di 63 anni, ha riportato una lieve ferita al volto; è stata portata al San Carlo di Milano con codice verde. L’automobilista, nonostante la dinamica violenta, è rimasta illesa.

Trattamento al pronto soccorso

All’arrivo al Niguarda, il bambino è stato sottoposto a una visita neurologica approfondita per valutare l’entità del danno cerebrale. La madre ha ricevuto cure ortopediche e una valutazione radiologica per escludere lesioni spinali più gravi. Entrambe le condizioni sono state giudicate stabili, ma i medici hanno deciso di mantenerle sotto osservazione per 24 ore. Allo stesso modo, la paziente del San Carlo è stata dimessa con una ricetta per antibiotici e consigli per il monitoraggio della ferita.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Giunti sul luogo, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato le procedure per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’automobilista è stata chiamata a fornire la propria versione dei fatti; le autorità stanno inoltre analizzando i dati della telecamera di videosorveglianza installata nelle vicinanze del parcheggio. Il Sindaco di Cesano Boscone e diversi assessori si sono recati sul posto per verificare le condizioni delle persone coinvolte e per garantire che tutti gli aspetti logistici dell’intervento siano stati gestiti correttamente.

Areu, l’ente responsabile dei soccorsi sul territorio, ha inviato al luogo dell’incidente un elisoccorso, un’automedica e tre ambulanze. Il coordinamento tra i soccorritori e la Polizia Locale è stato definito efficace, consentendo una rapida messa in sicurezza del parcheggio e il pronto soccorso delle vittime. La fase investigativa continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di determinare se vi siano responsabilità penali o civili da attribuire al conducente della Peugeot 208.