Operazione della Guardia di Finanza: patrimonio da 16 milioni sequestrato a Bolondi

La Finanza di Pavia ha eseguito la confisca definitiva di 118 immobili e disponibilità finanziarie per circa 16 milioni, riconducibili al dominus di un gruppo di cooperative logistich

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Pavia ha avviato l’esecuzione di un provvedimento di confisca definitivo emesso dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione: oggetto dell’atto sono 118 immobili distribuiti sul territorio nazionale e disponibilità finanziarie quantificate in circa 16 milioni di euro.

Questo passaggio è il risultato finale di un contenzioso che si è chiuso con la decisione della Cassazione, che ha confermato l’acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato.

Le misure riguardano proprietà di varia natura, comprese abitazioni e terreni ubicati in località note per il loro pregio turistico, oltre a una polizza assicurativa del valore superiore a un milione di euro e conti correnti con giacenze complessive che portano il valore stimato a circa 16 milioni. Il provvedimento restituisce alla collettività risorse accumulate grazie ad attività illecite, segnando un passo rilevante nell’azione a tutela dell’erario e della concorrenza.

Origine delle indagini e quadro giudiziario

Le attività investigative condotte dai finanzieri di Pavia si sono sviluppate a partire da un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Pavia. Nel 2019 l’operazione aveva già portato all’esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei membri di un’associazione per delinquere operante nel settore della logistica: le accuse principali erano di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro (caporalato) e frode fiscale. Le misure preventive sul patrimonio si sono poi innestate su quell’impianto investigativo.

Passaggi processuali chiave

Dopo i primi sequestri del 2019 e una confisca disposta nel 2026, la vicenda si è conclusa con la decisione definitiva della Cassazione che ha ratificato l’acquisizione dei beni. Nel corso del procedimento è emersa la pericolosità sociale del principale indagato, valutata alla luce di condanne passate, pendenze per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, nonché di plurime operazioni di riciclaggio attraverso società intestate a prestanome. Le valutazioni giudiziarie hanno dunque legittimato l’adozione delle misure patrimoniali.

Il ruolo del dominus e l’impianto societario

Il destinatario della confisca è un imprenditore formalmente residente in Svizzera, identificato come Giancarlo Bolondi, che è stato indicato come il vertice di una rete di società operanti nella movimentazione delle merci e nella gestione di personale nei grandi poli logistici. Secondo gli accertamenti, il controllo su diverse cooperative e imprese era funzionale a operazioni di intermediazione e a manovre economiche finalizzate a eludere il fisco e a occultare capitali illeciti.

Profili di illegalità contestati

Le indagini hanno documentato, oltre alle violazioni fiscali, l’uso di strutture societarie anche estere e l’intestazione fittizia di beni a soggetti terzi come strumento per la dispersione e la protezione di patrimoni illeciti. Risultano altresì sentenze definitive e processi collegati che hanno evidenziato la reiterazione di comportamenti illeciti nel tempo, elementi che hanno consolidato la valutazione di pericolosità sociale ai fini della confisca patrimoniale.

Dimensione e composizione dei beni confiscati

I beni oggetto del provvedimento comprendono 118 immobili tra appartamenti e terreni, molti situati in località turistiche di rilievo come Lago di Garda, La Thuille, Sestriere e la riviera di Levante, con posizioni nelle province di Milano, Brescia, Genova, Aosta e Lodi. Alla componente immobiliare si aggiunge una polizza assicurativa di valore superiore a un milione e disponibilità liquide sui conti correnti che insieme portano la stima complessiva a circa 16 milioni di euro.

Impatto e finalità della confisca

Restituire al patrimonio pubblico beni accumulati con reati è l’obiettivo principale di queste misure: oltre a colpire chi trae vantaggio da attività illecite, l’azione mira a tutelare il mercato e la corretta concorrenza, proteggendo l’erario da danni patrimoniali. L’intervento della Guardia di Finanza di Pavia rappresenta un esempio di come le investigazioni economico-finanziarie possano tradursi in recupero di risorse per la collettività.

La vicenda ha inoltre radici più lontane: l’inchiesta aveva preso avvio da segnalazioni sindacali e controlli sul territorio che avevano fatto emergere pratiche di reclutamento e pagamenti anomali, ampliando poi il raggio d’azione degli accertamenti fino all’individuazione della rete imprenditoriale oggetto della confisca. Con il provvedimento definitivo si chiude una fase processuale rilevante e si consolidano gli effetti delle misure di prevenzione patrimoniale a tutela dell’interesse pubblico.