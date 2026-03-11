Sequestro milionario di hashish in un box: uomo arrestato a Zibido San Giacomo

I carabinieri di Binasco hanno smantellato un magazzino clandestino dove erano stoccati panetti di hashish marchiati e una somma in contanti ritenuta frutto dello spaccio.

L’operazione dei militari della Stazione di Binasco ha portato alla luce un’organizzazione che utilizzava un semplice box come punto di stoccaggio per ingenti quantità di droga. L’intervento è scaturito da un’attività di controllo del territorio, durante la quale è stato rilevato un continuo via vai di persone nei pressi di un’abitazione in via 25 Aprile.

Gli investigatori, monitorando i movimenti sospetti, hanno deciso di concentrare gli accertamenti su un garage che ora risulta essere il fulcro dell’inchiesta.

Nel corso dell’irruzione i carabinieri hanno trovato numerosi panetti di hashish confezionati con etichette riconoscibili e una somma significativa di denaro contante nascosta in una valigia; l’uomo fermato è un trentaseienne residente a Zibido San Giacomo, colto in stato di flagranza per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione ha dunque messo in crisi una rete che, secondo le prime valutazioni tecniche, avrebbe potuto assicurare profitti molto elevati sul mercato illecito.

Il luogo e le modalità dell’intervento

L’indagine è partita dall’osservazione capillare del territorio e dall’analisi dei movimenti intorno a un’abitazione di provincia. Con il sospetto che un garage venisse impiegato come deposito, i carabinieri hanno predisposto il blitz nel pomeriggio; nonostante il tentativo del sospettato di sottrarsi al controllo, i militari sono riusciti ad accedere al box. All’interno del locale sono stati rinvenuti numerosi involucri contenenti una sostanza resinosa riconducibile all’hashish, tutti conservati in modo da facilitarne la distribuzione su larga scala.

Il box come deposito e punto logistico

Il box, apparentemente anonimo, era organizzato come un vero e proprio magazzino: scatole impilate, panetti imballati e segni di movimentazione frequente. Questo tipo di struttura viene spesso utilizzata nel mondo dello spaccio per evitare di attrarre attenzioni su abitazioni principali, creando un punto neutro dove stoccare e prelevare partite. Gli investigatori hanno documentato la disposizione del materiale e raccolto elementi utili a ricostruire la catena di approvvigionamento e distribuzione della sostanza.

La droga, i marchi e il valore stimato

Tra gli aspetti che hanno colpito gli inquirenti c’è il confezionamento: i panetti recavano marchi come “Barcelona Stars”, “Casanegra” e “London”, etichette che sul mercato illegale servono a distinguere partite e qualità. Tali segni permettono agli acquirenti di identificare la provenienza o il livello del prodotto. Sulla base delle stime tecniche, considerando i prezzi medi al dettaglio, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare un giro d’affari stimato intorno a 4 milioni di euro, cifra che evidenzia la portata dell’operazione.

Valore economico e modalità di commercializzazione

Il metodo di etichettatura e l’ingente quantità rinvenuta indicano una capacità di rifornimento rivolta a piazze di spaccio consolidate e a una distribuzione su scala provinciale o metropolitana. L’uso di brand sulla droga è una pratica che facilita la fidelizzazione dei clienti e la commercializzazione attraverso canali consolidati. L’interruzione di questo canale rappresenta quindi un colpo significativo contro una filiera che punta a massimizzare ricavi illeciti.

Perquisizioni, denaro e conseguenze giudiziarie

Le attività di perquisizione sono proseguite oltre il box, estendendosi all’abitazione e al veicolo riconducibili al 36enne. Nella camera da letto, nascosta dentro una valigia, è stata trovata la somma di 58.270 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio e quindi sottoposta a sequestro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel regime detentivo; il trasferimento presso la casa circondariale competente è parte degli atti consequenziali a un fermo per reati connessi alla distribuzione di stupefacenti.

Questa operazione dei carabinieri conferma l’importanza dei controlli sul territorio e del monitoraggio dei segnali di anomalia, come il continuo via vai intorno a un luogo apparentemente ordinario. L’azione ha interrotto una filiera potenzialmente redditizia e ha fornito elementi utili per approfondire la rete di contatti e rifornimento. Le indagini proseguiranno per ricostruire collegamenti, responsabilità e possibili canali di approvvigionamento esterno.