Interruzione linea 15 a Rozzano per uscita di un carrello: Atm attiva bus sostitutivi

Un guasto meccanico ha causato lo scarrellamento di un tram della linea 15 a Rozzano: Atm ha escluso ipotesi dolose e attivato corse sostitutive tra Rozzano e piazzale Abbiategrasso

Questa mattina a Rozzano, sulla linea 15 che collega la periferia sud di Milano al centro, un convoglio ha subito la fuoriuscita di un carrello durante la ripartenza da una fermata. L’episodio, avvenuto il 09/03/2026, ha causato la sospensione temporanea del servizio e l’intervento immediato dei tecnici di Atm.

Sono stati attivati mezzi sostitutivi per contenere i disagi agli utenti.

Che cosa è successo

Le verifiche iniziali attribuiscono l’incidente a un guasto meccanico al carrello del tram. Nel momento della ripartenza, uno dei carrelli è uscito dalla sede del binario. In gergo tecnico questo evento è definito scarrellamento. Non si tratta di un deragliamento nel senso classico, ma di una fuoriuscita del carrello dalla guida, possibile anche a basse velocità.

Conseguenze immediate

La circolazione sulla tratta è stata sospesa per le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche tecniche. Per contenere i disagi, Atm ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Rozzano e piazzale Abbiategrasso, garantendo collegamenti alternativi verso il centro di Milano. Al momento dell’incidente non transitava alcun tram sul binario opposto, evitando il rischio di collisione.

Indagini e accertamenti tecnici

I tecnici dell’azienda hanno escluso fin da subito qualsiasi responsabilità di natura dolosa. Le prime ispezioni sulle apparecchiature elettroniche e sui sistemi di controllo hanno dato esito regolare. Le testimonianze dei conducenti indicano che gli impianti di bordo funzionavano correttamente. La causa più plausibile è stata un cedimento di tipo meccanico, verosimilmente riferibile al carrello centrale del convoglio.

Il ruolo dei controlli di manutenzione

Gli operatori hanno avviato verifiche approfondite sulle modalità e sulle tempistiche della manutenzione ordinaria effettuata sul mezzo. La sequenza di controlli prevista comprende ispezioni meccaniche, test dei sistemi di sospensione e valutazioni sui componenti di scorrimento. L’obiettivo è accertare se si sia trattato di un guasto improvviso o di un’anomalia segnalabile in anticipo mediante i piani di manutenzione.

Gli accertamenti proseguiranno con analisi sui materiali e con la verifica incrociata dei registri di manutenzione e dei log di bordo. Le autorità e l’azienda comunicheranno gli esiti non appena disponibili.

Impatto sulla rete e reazioni

Nel frattempo, la sospensione della linea 15 ha creato disagi significativi per i passeggeri che percorrono quotidianamente il collegamento tra Rozzano e il Duomo. La riduzione del servizio ha aumentato i tempi di attesa alle fermate e la pressione sui mezzi alternativi, con ripercussioni soprattutto nelle fasce orarie di punta.

Per garantire la continuità del trasporto è stata attivata una flotta di bus sostitutivi, impiegati per trasferire i viaggiatori lungo il percorso interessato. Gli operatori di Atm e le autorità locali monitorano la situazione e valutano interventi mirati per ripristinare la piena efficienza della linea. Le criticità segnalate dalle associazioni dei pendolari saranno oggetto di verifiche tecniche e organizzative nei prossimi aggiornamenti.

Contesto più ampio

L’incidente si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la sicurezza e l’affidabilità del transito tramviario cittadino. Anche in assenza di feriti, eventi analoghi evidenziano la necessità di controlli sistematici e di investimenti mirati per la manutenzione del parco mezzi. Per gli utenti risultano cruciali comunicazioni tempestive e chiare su sospensioni, percorsi alternativi e tempi di risoluzione, elementi che riducono l’impatto sui percorsi quotidiani. Le criticità segnalate dalle associazioni dei pendolari richiedono verifiche tecniche e organizzative approfondite; i risultati attesi saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti ufficiali.

Prossimi passi e comunicazioni ufficiali

Gli accertamenti tecnici proseguono dopo le verifiche iniziali; i risultati saranno comunicati non appena disponibili. Le operazioni di rimozione e il ripristino dell’infrastruttura richiedono competenze specialistiche e tempi tecnici per garantire la sicurezza del convoglio e della linea. Nel frattempo rimane attivo il servizio sostitutivo su gomma per collegare piazzale Abbiategrasso a Rozzano.

Cosa attendersi

I passeggeri devono fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di Atm per aggiornamenti in tempo reale e per comunicazioni su eventuali modifiche al servizio. Le autorità competenti valuteranno gli esiti delle verifiche tecniche per determinare possibili cambiamenti nelle procedure di manutenzione o l’adozione di misure preventive. L’obiettivo dichiarato è tutelare la sicurezza della rete tranviaria e ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo compatibile con i necessari controlli.

Sono stati attivati bus sostitutivi per garantire la mobilità nella zona interessata. Gli accertamenti tecnici proseguono per chiarire cause e responsabilità e per consentire il ripristino della regolarità della circolazione. Le autorità competenti hanno escluso la pista dolosa. I risultati delle verifiche saranno comunicati non appena disponibili, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative vigenti.