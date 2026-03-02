Incidente in centro a Milano: autobus della linea 84 coinvolto in uno scontro con una moto

Un autobus della linea 84 e una motocicletta si sono scontrati in via Senato: quattro persone portate in ospedale, la dinamica è al vaglio della Polizia locale

Nella mattinata del 02/03/2026 un incidente stradale ha coinvolto un autobus di linea e una motocicletta nel centro di Milano. L’evento è avvenuto in via Senato all’altezza del civico 5, davanti al Palazzo del Senato, sede dell’Archivio storico.

Il bilancio provvisorio è di quattro feriti, tutti trasferiti in ospedale. Le condizioni dei feriti non risultano gravi secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori.

Che cosa è successo

Secondo i primi rilievi e le dichiarazioni raccolte dagli agenti della Polizia locale, l’autobus della linea 84 stava percorrendo la corsia preferenziale. Testimoni riferiscono che il conducente avrebbe effettuato una sterzata improvvisa per evitare un’auto che gli avrebbe tagliato la strada. L’autobus ha poi urtato una motocicletta presente nello stesso tratto. Altre ricostruzioni indicano una possibile perdita di controllo della motocicletta, che avrebbe invaso la corsia riservata. La distanza dalle fonti e la rapidità dell’evento rendono necessari ulteriori accertamenti. Gli inquirenti hanno avviato rilievi tecnici e acquisito testimonianze per chiarire dinamica e responsabilità.

Posizione e traffico

Dopo i rilievi avviati dagli inquirenti, sul posto si è accertato che l’incidente è avvenuto in una zona centrale, parte della circolare interna vicina al Quadrilatero della Moda. La carreggiata è articolata tra una corsia normale e una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

Nell’area transitano anche le linee 87 e 96 e una pista ciclabile. La convivenza degli spazi rende la gestione della viabilità particolarmente sensibile ai sorpassi e alle manovre d’emergenza.

Le persone coinvolte e i soccorsi

Sul posto i soccorsi hanno assistito quattro feriti: il motociclista, un uomo di 31 anni; il conducente dell’autobus, un uomo di 52 anni; e due passeggeri, una donna di 60 anni e una donna di 35 anni. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. La donna di 60 anni è stata trasferita in codice giallo al Policlinico. Il conducente dell’autobus e la donna di 35 anni sono stati accompagnati in codice verde al Fatebenefratelli. Al momento non risultano vittime. Le indagini della Polizia sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

Azioni di primo intervento

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la Polizia locale, che ha effettuato rilievi e ascoltato i presenti. Le operazioni di primo soccorso si sono concentrate sulla stabilizzazione e sulla valutazione delle condizioni cliniche. Successivamente le persone sono state trasferite agli ospedali indicati, secondo il protocollo previsto per la gestione delle emergenze. Questo iter è essenziale per classificare i codici di trasporto e definire eventuali terapie successive.

Accertamenti sulla dinamica

Agenti del Nucleo Radiomobile e della Polizia locale hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’impatto. Le versioni contrastanti dei testimoni richiedono l’analisi delle tracce sul luogo, delle registrazioni delle telecamere e delle dichiarazioni raccolte. Gli accertamenti comprenderanno rilievi tecnici e la ricostruzione dei movimenti dei veicoli per individuare responsabilità penali o civili. Le indagini proseguono e gli esiti verranno trasmessi alla procura competente per eventuali determinazioni successive.

Elementi chiave per le indagini

Dopo i rilievi iniziali, gli accertamenti proseguiranno con l’analisi di elementi tecnici e testimonianze. Gli inquirenti esamineranno la posizione dei veicoli al momento dell’urto, eventuali segni di frenata e le immagini delle telecamere di sicurezza. Verranno valutate inoltre le condizioni del traffico e la visibilità al momento dell’evento.

Saranno prese in considerazione la segnaletica presente e la possibile presenza di ciclisti o pedoni nelle vicinanze. L’accuratezza della ricostruzione è ritenuta fondamentale per eventuali procedimenti amministrativi o penali.

Contesto e reazioni

L’episodio si inserisce in un periodo di attenzione sulla sicurezza del trasporto pubblico in città, dopo altri incidenti segnalati nei giorni precedenti. Il caso di via Senato ha riportato al centro del dibattito la manutenzione dei mezzi, la formazione dei conducenti e la gestione delle corsie preferenziali.

Le autorità locali hanno confermato che gli esiti delle indagini saranno trasmessi alla procura competente per eventuali determinazioni successive. Restano attesi gli accertamenti tecnici conclusivi e le eventuali determinazioni giudiziarie.

Restano attesi gli accertamenti tecnici conclusivi e le eventuali determinazioni giudiziarie. Le autorità competenti hanno annunciato che verranno valutate tutte le misure necessarie per prevenire eventi simili, inclusi possibili interventi sulla viabilità e verifiche sui protocolli di sicurezza dei mezzi. Le disposizioni mirano a tutelare passeggeri, conducenti e cittadini.

Nel frattempo la circolazione nella zona è stata temporaneamente rallentata per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine dei rilievi e non appena le strutture sanitarie renderanno noti dettagli sulle condizioni dei feriti.