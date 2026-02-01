Lumezzane e Alcione pareggiano nella sfida di Primavera 3: ecco i dettagli del match

Un incontro avvincente tra Lumezzane e Alcione si conclude in pareggio, regalando emozioni fino all'ultimo istante.

Il campionato di Primavera 3 ha offerto agli appassionati un incontro avvincente tra il Lumezzane e l’Alcione, due squadre che si sono affrontate in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La sfida, disputata in casa del Lumezzane, ha visto i padroni di casa partire con grande slancio, mentre il finale è stato drammatico, mantenendo i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Il primo tempo: Lumezzane in vantaggio

Il match è iniziato con vivace intensità, con il Lumezzane che ha trovato il vantaggio già al 12° minuto. La rete è stata realizzata da Ferrari, abile a sfruttare un preciso traversone di Tonziello, portando gli avversari a rincorrere. Questo inizio scoppiettante ha dato una spinta notevole ai rossoblù, che hanno continuato a creare occasioni.

Occasioni mancate e raddoppio

Nonostante il vantaggio, il Lumezzane ha avuto ulteriori opportunità per incrementare il proprio punteggio. Alberido ha avuto un’occasione d’oro per segnare, ma ha fallito il tempo del tiro. Un altro tentativo di Ferrari ha visto la palla sfuggire di poco dalla porta avversaria. Tuttavia, al 40° minuto, Tonziello ha trovato la via del gol, grazie a un assist di Ferrari, fissando il punteggio sul 2-0 e facendo esplodere di gioia il pubblico locale.

La ripresa: la reazione dell’Alcione

Il secondo tempo ha visto un cambio di dinamica. L’Alcione, sotto di due reti, ha reagito con determinazione. La prima azione significativa è arrivata al 6° minuto, quando Zini ha trasformato un rigore, accorciando le distanze e riportando un certo ottimismo tra i milanesi. Questo è stato un duro colpo per il Lumezzane, costretto a difendere il vantaggio.

Espulsione e tensione finale

La situazione si è complicata ulteriormente per i padroni di casa al 23° minuto, quando Alberido ha ricevuto un secondo cartellino giallo, lasciando il Lumezzane in inferiorità numerica. Con un uomo in meno, la squadra ha dovuto lottare con tutte le forze per mantenere il risultato. L’Alcione, approfittando della situazione, ha intensificato la pressione e cercato il pareggio.

Il pareggio all’ultimo respiro

Il climax della partita si è raggiunto al 45° minuto del secondo tempo, quando Roberti ha trovato la testa su un calcio d’angolo, battendo il portiere e fissando il punteggio sul 2-2. Questa rete ha sollevato un grido di esultanza tra i giocatori dell’Alcione, mentre i giocatori del Lumezzane si sono trovati a dover affrontare la delusione di aver visto sfuggire la vittoria proprio negli istanti finali.

La partita tra Lumezzane e Alcione ha rappresentato un vero e proprio spettacolo di emozioni, con un finale che ha lasciato tutti gli spettatori con il cuore in gola. Entrambe le squadre hanno mostrato grande carattere e determinazione, promettendo di continuare a lottare per i propri obiettivi nel campionato di Primavera 3.