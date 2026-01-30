Aggiornamenti sui calciatori sardi all’estero: analisi dei risultati recenti e delle prestazioni

Analisi approfondita delle performance dei calciatori sardi, sia in Italia che all'estero, con focus su statistiche, tendenze e impatti nel calcio professionistico.

Questo articolo segna l’inizio di un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai calciatori sardi. La rubrica offre l’opportunità di seguire le avventure di questi atleti nei campionati di tutto il mondo. In questa edizione, saranno analizzati i risultati recenti e le prestazioni di alcuni sportivi provenienti dalla nostra Isola.

Saranno messe in evidenza le loro esperienze sia in Serie A che in Serie B, senza trascurare le leghe estere.

Prestazioni in Serie A

In Serie A, Nicolò Barella ha partecipato alla partita dell’Inter contro il Pisa, contribuendo alla vittoria per 6-2. È stato ammonito al minuto 89, ma non ha potuto prendere parte all’incontro di Champions League contro il Borussia Dortmund a causa di un infortunio.

Antonio Caracciolo, attualmente in forza al Pisa, è rimasto in panchina per l’intera durata della sfida contro l’Inter. Mauro Vigorito del Como ha assistito dalla panchina alla vittoria della sua squadra per 6-0 contro il Torino. Anche lui non ha visto il campo nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, che si è concluso con un 1-3.

Risultati in Serie B

Nella Serie B, Andrea Carboni ha brillato con un assist decisivo nella vittoria del Monza per 3-0 contro il Pescara. La sua performance è stata fondamentale per il successo della squadra.

Calciatori all’estero

Passando a scenari internazionali, i calciatori sardi continuano a farsi notare. Nicolò Tresoldi, militante nel Club Brugge, ha segnato un gol fondamentale nel match contro il Zulte Waregem, contribuendo alla vittoria per 4-3. Tuttavia, ha avuto meno fortuna in Champions League, dove è sceso in campo solo per 4 minuti contro il Marsiglia, in un match vinto 3-0 che ha portato il Brugge ai playoff.

Alessio Allegria, in forza ai Turkse Rangers, ha giocato come titolare nella sconfitta per 3-0 contro il Wezel Sport. Altri atleti come Francesco Riehle e Andrea Riehle, entrambi del Volser SV, si trovano attualmente in pausa invernale, con il loro campionato che riprenderà a marzo 2026.

Giocatori in altre leghe

In Australia, Nicholas Pennington ha disputato 78 minuti nella sconfitta del suo Perth Glory per 1-0 contro il Western Sydney. Sebastiano Musu, in forza al New York City II, attende l’inizio della stagione della MLS Pro Next, previsto per marzo 2026.

Altri calciatori come Kalifa Kujabi, del FC Hermannstadt, e Luis Suazo, del Braga U19, hanno affrontato sfide diverse. Kujabi non è stato convocato per infortunio, mentre Suazo è stato sostituito al 76′ durante la sconfitta per 0-2 contro la Moreirense.

Focus sui campionati minori

Nei campionati di Serie C e Serie D, Salvatore Burrai ha disputato 90 minuti nella pesante sconfitta per 5-0 dei Dolomiti Bellunesi contro l’Alcione. Dall’altra parte, Mattia Muroni ha brillato con una doppietta nel match vinto per 5-0 dall’Alcione contro la sua ex squadra.

In Serie D, Davide Arras è stato in campo per 73 minuti nella vittoria per 1-0 del Vado, mentre Michele Pisanu ha apportato il suo contributo con poco meno di mezz’ora di gioco nella stessa partita. Mario Chessa, invece, ha disputato l’intera partita nella sconfitta della Castellanzese per 2-0 contro l’Oltrepo’.

Giovanili e prospettive future

Le squadre giovanili stanno mostrando talenti promettenti. Andrea Smeraldi ha partecipato alla sconfitta per 2-1 del Napoli Primavera contro la Juventus, mentre Federico Serra ha segnato il gol decisivo nella vittoria della Lazio Primavera per 0-1 contro il Monza. Questi giovani atleti potrebbero rappresentare un importante futuro per il calcio sardo.

I calciatori sardi continuano a dimostrarsi competitivi sia in Italia che all’estero, con prestazioni che promettono di attirare l’attenzione dei club e degli allenatori. Sarà interessante seguire il loro percorso nei prossimi mesi.