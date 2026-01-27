Milano, Sparatoria a Rogoredo: Reazioni dell’Fsp Polizia sull’Accusa di Omicidio

L'Fsp Polizia manifesta forte preoccupazione riguardo all'accusa di omicidio volontario rivolta a un agente coinvolto in una sparatoria a Milano.

La recente sparatoria avvenuta a Rogoredo, un’area di Milano caratterizzata da una difficile situazione sociale, ha suscitato un’ondata di reazioni. L’episodio ha portato alla morte di un uomo e ha innescato un acceso dibattito sull’operato delle forze dell’ordine.

L’Fsp Polizia ha manifestato il proprio sgomento di fronte all’accusa di omicidio volontario mossa a un collega presente sul luogo dell’incidente.

Il segretario generale dell’Fsp Polizia, Valter Mazzetti, ha commentato la situazione, sottolineando che l’indagine è ancora nelle sue fasi iniziali e che le conclusioni sono prematuramente affrettate. La preoccupazione principale riguarda l’erronea percezione che gli agenti di polizia si presentino al lavoro con l’intento di uccidere, un’idea che Mazzetti ha definito allarmante.

Le parole di Valter Mazzetti

Nell’esprimere solidarietà all’agente indagato, Mazzetti ha ribadito il profondo rispetto per la magistratura. Ha anche messo in evidenza il vero scopo del lavoro delle forze dell’ordine: proteggere la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Il compito di un poliziotto non è mai quello di agire con intenzione omicida, ma piuttosto di difendere la vita e la sicurezza altrui, oltre alla propria.

L’imprevedibilità delle situazioni

Un aspetto fondamentale evidenziato da Mazzetti è la natura imprevedibile e violenta con cui gli agenti di polizia devono confrontarsi. Questi professionisti si trovano spesso a dover prendere decisioni in frazioni di secondo, quando la loro e l’altrui incolumità sono a rischio. Mazzetti ha richiamato l’attenzione sul fatto che i poliziotti affrontano quotidianamente situazioni che mettono a repentaglio la loro vita, e che questo tipo di lavoro richiede coraggio e prontezza.

Critiche alla presunzione di colpevolezza

In aggiunta alle parole di Mazzetti, Giuseppe Camardi, segretario dell’Fsp Milano, ha espresso il proprio disappunto per la presunzione di colpevolezza che grava sugli agenti. Camardi ha sottolineato come la crescente pressione per garantire la sicurezza pubblica renda il lavoro degli agenti sempre più difficile. Quando si verifica un incidente, come quello di Rogoredo, gli agenti vengono spesso messi sotto accusa senza considerare le circostanze straordinarie in cui operano.

Le conseguenze di un lavoro difficile

Camardi ha descritto la situazione come insostenibile, enfatizzando che la necessità di garantire sicurezza, spesso accompagnata da richieste urgenti da parte della comunità, non deve tradursi in una condanna immediata degli agenti di polizia. L’atteggiamento di scaricare la responsabilità su di loro quando qualcosa va storto è inaccettabile e complica ulteriormente il loro lavoro.

Infine, il dibattito in corso mette in luce la necessità di una maggiore comprensione e supporto per le forze dell’ordine, che operano in contesti complessi e pericolosi. La sicurezza e la legalità devono essere tutelate, ma è fondamentale anche garantire che gli agenti non diventino vittime di una gogna mediatica ingiustificata.