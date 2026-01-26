Sconfitta Pesante per le Dolomiti Bellunesi contro l’Alcione Milano: Analisi e Riflessioni

Le Dolomiti Bellunesi affrontano una dura sconfitta contro l'Alcione Milano, ma sono pronte a rialzarsi e puntare alla ripresa nel prossimo incontro.

Un nuovo colpo per le Dolomiti Bellunesi, che, dopo la recente sconfitta contro il Lecco, si trovano a dover affrontare un avversario di alta classifica: l’Alcione Milano. La squadra milanese, attualmente quarta nel campionato di Serie C Sky Wifi, ha inflitto un severo 5-0 ai veneti, segnando così il decimo passivo della stagione.

I giocatori, guidati dal capitan Cossalter, sono ora concentrati sulla prossima sfida contro la Virtus Verona, fondamentale per tentare di rimanere in corsa per i playoff.

La partita contro l’Alcione Milano

Nel match di Sesto San Giovanni, le Dolomiti Bellunesi hanno faticato a trovare il ritmo. In un primo tempo di studio, l’Alcione ha iniziato a prevalere, creando diverse occasioni. Solo al 17’ minuto il portiere Consiglio ha dovuto intervenire su un tiro di Muroni. Nonostante qualche tentativo di reazione, l’equilibrio è stato spezzato al 32’ minuto, quando Muroni ha segnato il primo gol per i padroni di casa.

Un secondo tempo disastroso

Il secondo tempo si è aperto in modo ancor più deludente per le Dolomiti. Al 52’ minuto, un tiro di Pitou è stato fortuitamente deviato da Pittino, portando il punteggio sul 2-0. Solo quattro minuti dopo, Scuderi ha segnato il terzo gol, mentre i dolomitici hanno cercato di reagire con un colpo di testa di Mondonico, parato da Chierichetti. La partita ha visto un crescendo di difficoltà per la squadra ospite, con Pitou e Muroni che hanno chiuso la gara con un poker di reti.

Strategie future e cambiamenti necessari

Con nove gol subiti nelle ultime due partite, è evidente che le Dolomiti Bellunesi necessitano di un cambio di strategia. Il prossimo incontro contro la Virtus Verona sarà decisivo per le ambizioni di playoff. Per la partita, si prevede un ritorno in campo per Gobetti e Saccani, tornati disponibili dopo un turno di squalifica, e l’inclusione di nuovi acquisti come Pittino e Petito. Questi ultimi, in particolare, potrebbero dare un contributo significativo a centrocampo e in attacco.

Preparazione per la sfida contro la Virtus Verona

La squadra di Cossalter è consapevole che per riprendersi è fondamentale lavorare sulla solidità difensiva e migliorare l’intesa tra i reparti. Ogni dettaglio sarà cruciale per affrontare una Virtus Verona che, come l’Alcione, rappresenta un avversario temibile. La preparazione sarà intensa, con l’allenatore Comi che avrà il compito di motivare i giocatori e rivedere le tattiche in vista della partita di sabato prossimo.