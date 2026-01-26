La Magia del Palcoscenico: Scopri i Mestieri del Teatro e le Loro Meraviglie

Un'opportunità unica per svelare i segreti del settore dello spettacolo.

Il Teatro alla Scala di Milano, simbolo indiscusso della cultura musicale, presenta un’iniziativa affascinante per avvicinare il pubblico alle arti performative. Grazie all’Accademia Teatro alla Scala, i partecipanti potranno esplorare i mestieri che si celano dietro il palcoscenico, attraverso storie e racconti dei protagonisti che hanno dedicato la propria vita a questa straordinaria forma d’arte.

La serie di incontri, intitolata La città come palcoscenico, si propone di fare luce su diversi aspetti della produzione teatrale, dalle tecniche di regia alla creazione di costumi, dall’illuminazione alla composizione musicale. Ogni evento rappresenterà un’opportunità per ascoltare le esperienze di artisti e professionisti, che condivideranno con il pubblico la propria passione e i momenti salienti della loro carriera.

Il processo creativo dietro le quinte

Ogni spettacolo è il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge molteplici figure professionali. Tra gli ospiti dell’iniziativa, il regista Daniele Abbado esporrà come nasce un progetto teatrale. L’incontro, moderato da Alberto Bentoglio, si terrà il 4 novembre presso l’Auditorium Stefano Cerri e offrirà un’opportunità unica di comprendere come un’idea si trasformi in realtà scenica.

Il ruolo del costume

Un elemento fondamentale nella creazione di un personaggio è il costume. Roberta Guidi di Bagno, costumista di fama, approfondirà come i tessuti e i colori possano raccontare storie e dare vita a emozioni. Questo incontro, previsto per il 26 novembre alla Biblioteca Baggio, promette di svelare i segreti del design dei costumi e il loro contributo all’identità scenica degli attori.

La magia della luce e del trucco

Un altro aspetto cruciale è l’uso della luce, che ha il potere di trasformare completamente lo spazio scenico. Marco Filibeck, light designer, discuterà il suo approccio alla progettazione dell’illuminazione e come questa possa influenzare l’atmosfera e la percezione dello spettatore. L’incontro si svolgerà il 27 novembre presso la Biblioteca Crescenzago.

In un altro evento, Tiziana Libardo, esperta di trucco scenico, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nel mondo del make-up e dell’acconciatura. Mercoledì 21 gennaio alla Biblioteca Calvairate, i partecipanti scopriranno come il trucco possa rivelare la vera essenza di un personaggio.

Composizione musicale e canto

La musica rappresenta il cuore pulsante di ogni spettacolo. La compositrice Silvia Colasanti si unirà a Fabio Sartorelli per esplorare l’arte della scrittura musicale. Questo incontro, che includerà un intermezzo musicale degli studenti dell’Accademia, si svolgerà il 28 gennaio presso la Biblioteca Sormani. Sarà un’occasione per comprendere l’importanza del suono nella narrazione.

Il canto lirico e la sua evoluzione

Il mezzosoprano Luciana D’Intino condividerà la sua esperienza nel mondo del canto lirico mercoledì 15 aprile alla Biblioteca Affori. Attraverso la sua carriera internazionale e il suo ruolo nell’Accademia, i partecipanti potranno apprendere come si coltiva il talento e come si affrontano le sfide del palcoscenico.

La danza e la scenografia come espressione artistica

La danza rappresenta un linguaggio espressivo che narra storie senza parole. Alice Mariani, Prima ballerina del Teatro alla Scala, interagirà con Francesca Pedroni per discutere della fusione tra disciplina e passione per il movimento, elementi essenziali nella creazione di emozioni indimenticabili. L’incontro si svolgerà mercoledì 29 aprile presso la Biblioteca Chiesa Rossa.

Il mondo della scenografia sarà approfondito da Angelo Sala, il quale illustrerà come gli schizzi iniziali possano trasformarsi in mondi tangibili e affascinanti. Questo incontro si terrà il 13 maggio alla Biblioteca Sant’Ambrogio.

Queste iniziative offrono un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire la propria conoscenza delle arti performative e incontrare i professionisti che rendono ogni spettacolo un’esperienza unica. Si consiglia di prenotare per partecipare agli eventi.